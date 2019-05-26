بعد ساعات من إعلان استقالتها.. تيريزا ماي تتجول في متجر برفقة زوجها (صور)

رصدت عدسات الصحافة تيريزا ماي وهي تتجول في متجر ”ويتروز“ برفقة زوجها، بعدما أجهشت بالبكاء أثناء تقديم استقالتها على الهواء.

وكانت ”تيريزا“ برفقة زوجها ”فيليب“ في المتجر بقرية “ تويفرد“ البريطانية، وذلك بعدما توجها إلى منزلهما في ”ميدينهيد“.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشف أحد شهود العيان في المتجر، أن ”تيريزا“ بدت مرتاحة أكثر، حيث انتهزت الفرصة للتخلص من التوتر من خلال السير عبر الممرات.

كما أضاف شاهد العيان، أن 2 من الحرس الشخصي رافقا ”تيريزا“ وزوجها، كما بدا أنها لا تمانع الظهور في الأماكن العامة بعد يومها الحافل.

ويأتي ذلك، بعدما ألقت ”تيريزا ماي“ خطابها الذي دام 6 دقائق ونصف، في شارع ”داوننغ ستريت“، وإعلانها عن تنحيها عن منصب زعيم حزب ”المحافظين البريطاني“ في يوم الجمعة الموافق 7 يونيو.

وشمل خطاب تيريزا ماي، قولها: ”سأتنحى عن منصبي قريبًا، لطالما كان شرف لي أن أصل لهذا المنصب، وهو كوني ثاني سيدة تصبح رئيسة وزراء وبالتأكيد لست الأخيرة“.

بعد ذلك، وجهت كلامها إلى المستشارين المختصين، وشكرتهم على وجودهم خلال السنوات القليلة الماضية، وأشادت على وجه الخصوص بزوجها “ فيليب ماي“، هذا ووصفت منصبها كرئيسة وزراء بريطانيا بـ ”الرحلة“.