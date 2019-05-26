نظيرة الحارثي.. أول امرأة عُمانية تصل إلى ”قمة افرست“ (صور)

تمكنت ”نظيرة الحارثي“ من تسلق ”قمة إفرست“ أمس السبت، لتصبح أول امرأة من سلطنة عمان تصل إلى أعلى قمة جبلية في العالم.

وأفادت صحيفة ”تايمز أوف عمان“ الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن الحارثي نجحت في تحقيق حلمها بالوصول إلى ”قمة أفرست“ التي يصل ارتفاعها الى نحو 8800 متر.

وقالت الصحيفة، إن الحارثي وصلت ضمن فريق من المتسلقين إلى مخيم في جبال الهملايا في الرابع عشر من الشهر الماضي، ثم واصلت رحلتها إلى مخيمات تسلق أخرى حتى وصلت إلى ”قمة إفرست“ الواقعة بين نيبال والتيبت يوم أمس.

وبدوره احتفل ”بنك عمان الوطني“ راعي الرحلة، بما حققته هذه المغامِرة، قائلًا ”قصة نجاح جديدة كتبتها نظيرة الحارثي بتحقيق حلمها بالوصول إلى قمة إفرست.. نحن فخورون بدعم أول امرأة عُمانية تصل الى تلك القمة“.