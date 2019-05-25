الكويت.. ربط غياب ”الأجواء الإيمانية“ في المساجد بالوافدين يثير الجدل  

أثار حساب كويتي غضب نشطاء، بربط ما قال إنه ”غياب الأجواء الإيمانية“ في مساجد الكويت بوجود الوافدين وتزاحمهم في المساجد برفقة أطفالهم.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تغريدة نشرها حساب (إلا الكويت) قال فيها: ”قبل خمسة أعوام كان يصلي القيام في مسجد بلال بن رباح وكانت الأجواء إيمانية إلا أنه لم يبق خشوع في الصلاة بعد أن أصبح كل المسجد من الوافدين الذين يحضرون العصائر والمشروبات، واصطحابهم أبناءهم الذين يشوشون على المصلين، ما استدعاه لتغيير المسجد“.

وتلقى المدون عقب تغريدته المثيرة انتقادات لاذعة من النشطاء مبدين استغرابهم من هذا النفس ”العنصري“ تجاه الوافدين، مبينين أن ”المساجد هي بيوت الله ومن حق جميع المصلين ارتيادها وليست حكرًا على الكويتيين“.

وأبدى الناشط أحمد الميموني استياءه من كلام المدوّن (إلا الكويت)، واصفًا توجهه وكل من يوافقه الرأي في هذه القضية ”بالمريض“، قائلًا بأسلوب لاذع: ”امنعو الوافدين بعد من دخول المساجد..“.

امنعو الوافدين بعد من دخول المساجد.. pic.twitter.com/XBrAkUEho5 — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) May 25, 2019

وكذلك قال الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي: “ لكل داء دواء يستطبّ به إلا الحماقة أعيت من يداويها“.

لكل داء دواء يستطبّ به

إلا الحماقة أعيت من يداويها — أ.د. علي الزعبي (@ali_alzuabi) May 25, 2019

وعلقت الكاتبة أروى الوقيان بسخرية من تعليق المدوّن، قائلةً: ”ما ودك يصير الإسلام حق المواطنين بس؟“.

ما ودك يصير الاسلام حق المواطنين بس؟ https://t.co/IL0Qztpdib — أروى الوقيان???????? (@roooowy) May 25, 2019

وكتب المغرد عيسى المخلفي: ”الله يجزيك الخير هذا الدين مافيه تفرقه، النبي صلى الله عليه وسلم مافرق بين صحابته ومنهم العربي والأعجمي وأكبر دليل بلال جعله مؤذنه وشهدله بالجنة لافرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى“.

الله يجزاك خير هذه الدين مافيه تفرقه

النبي صلى الله عليه وسلم مافرق بين صحابته

ومنهم العربي والاعجمي

واكبر دليل بلال جعله مؤذنه وشهدله بالجنه

لافرق بين عربي واعجمي الا بتقواى — عيسى المخلفي (@eessaa24361) May 25, 2019

وتعد قضية الوافدين في الكويت من أبرز القضايا المثارة بشكل دائم من قبل النواب، والمسؤولين، والنشطاء، الذين تتباين وجهات نظرهم تجاه هذه الفئة الكبيرة.