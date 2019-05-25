وسيم يوسف يكشف تفاصيل أزمته مع عبدالله المديفر في برنامج ”الليوان“

كشف الداعية الإماراتي وسيم يوسف، اليوم السبت، بعضًا من تفاصيل أزمة إلغاء حلقته مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر عبر برنامج ”الليوان“ التي كان مقررًا لها أمس الجمعة، مؤكدًا أن هناك مؤامرة ”صحونجية“ ضده سيكشف حقيقتها تباعًا.

وقال وسيم في تغريدات عبر ”تويتر“ اليوم: ”الفرق بيننا وبينهم .. أن أخلاقنا تمنعنا أن نكون مثلهم“.

الفرق بيننا وبينهم .. أن أخلاقنا تمنعنا أن نكون مثلهم .. — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef) May 25, 2019

وأضاف: ”وبعد عدم ردي على المذيع قام بكتابة تغريدة “ اختيار الضيف خطأ “ !! فأرسلت له رسالة كما في الصورة .. فكان جوابه “ وضح لي “ دلالة أن الإلغاء كان من جهتي حتى هو لم يعلم إلا بعد التغريدة .. انتظرونا .. أقسم بالله لن تجد أسوأ من اللحى الصحونجية فانتظرونا“.

وبعد عدم ردي على المذيع قام بكتابة تغريدة " اختيار الضيف خطأ " !!

فأرسلت له رسالة كما في الصورة .. فكان جوابه " وضح لي "

دلالة أن الالغاء كان من جهتي حتى هو لم يعلم الا بعد التغريدة ..

انتظرونا .. اقسم بالله لن تجد أسوء من اللحى الصحونجية فانتظرونا pic.twitter.com/RJoLfgnIXy — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef) May 25, 2019

وأردف قائلًا: ”وقولهم إني تم إرجاعي من مطار الرياض كذب .. فقد دخلت # الرياض عزيزًا وتجولت بأسواقها .. وهذه صورتي من برج المملكة .. فانتظرونا حتى تعلموا المؤامرة الصحونجية التي جرت علي من قبلهم .. انتظرونا“.

ونشر وسيم يوسف مقطع فيديو قال إنه التقطه خلال وجوده في برج المملكة، وعلق عليه قائلًا: ”وهذا الفيديو أثناء تواجدي ببرج المملكة أيضًا.. فأنا دخلت الرياض عزيزًا لله الحمد .. لكن المؤامرة التي جرت من قبل الصحونجية سأخبركم بها حتى تعلموا مدى خبثهم ..“.

وهذا الفيديو أثناء تواجدي ببرج المملكة أيضاً ..

فأنا دخلت الرياض عزيزاً لله الحمد ..

لكن المؤامرة التي جرت من قبل الصحونجية سأخبركم بها حتى تعلموا مدى خبثهم ..#وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/3hKVbwRhKp — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef) May 25, 2019

وأوضح وسيم يوسف حقيقة ما جرى قائلًا: ”للعلم ماذا جرى في # وسيمِ_يوسف_في_ليوان_المديفر لم يتم إلغاء الحلقة من قبل أي جهة، بل كان قراري بسبب مؤامرة صحونجية حتى مذيع البرنامج لم يعلم بقرار الإلغاء إلا بعدما اعتذرت بالمطار .. فأحرق جوالي بالاتصال كما بالصورة، كان هناك مؤامرة قذرة من الصحونجية .. فانتظرونا“، مرفقًا تغريدته تلك بصورة تظهر اتصالات عديدة منسوبة للإعلامي السعودي المديفر.

للعلم ماذا جرى في #وسيمِ_يوسف_في_ليوان_المديفر

لم يتم إلغاء الحلقة من قبل أي جهة بل كان قراري بسبب مؤامرة صحونجية

حتى مذيع البرنامج لم يعلم بقرار الالغاء إلا بعدما اعتذرت بالمطار .. فأحرق جوالي بالاتصال كما بالصورة، كان هناك مؤامرة قذرة من الصحونجية .. فانتظرونا pic.twitter.com/e1xgDqHCcj — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef) May 25, 2019

وختم الداعية الإماراتي ما بدأه قائلًا: ”انتظرونا … للحديث بقية“.

انتظرونا …

للحديث بقية#وسيمِ_يوسف_في_ليوان_المديفر — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef) May 25, 2019

ولم يصدر أي تعليق من الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على ما أفاد به الداعية الإماراتي حتى الآن.