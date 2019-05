واقعة صادمة.. العثور على ملاعق وسكين ومفكين في بطن مريض هندي (صور)

View this post on Instagram

في واقعة صادمة عثر أطباء هنود على مفاجأة غير متوقعة في بطن مريض (35 عاما) نقل إلى المستشفى للعلاج يوم الخميس في إقليم هيماشال براديش شمالي الهند. ووفقا للإعلام الهندي فقد اشتكى المريض أولا من آلام المعدة ، لينقل بعد ذلك إلى عيادة خاصة حيث لاحظ الأطباء حالة الانتفاخ والتقرح الجلدي التي أصابته ليتم نقله إلى مستشفى جامعي كبير في المنطقة حيث تم كشف المفاجأة المذهلة التي تصدرت عناوين وسائل الإعلام الهندية. ووفقًا للأطباء ، فإن الرجل الذي يعاني من مرض عقلي ونُقل إلى المستشفى من قبل أفراد عائلته وتبين أن الآلام التي يعانيها سببها أن شفرة السكين الحادة كانت في طريقها للخروج من بطنها. وبعد الفحوص والتحاليل الطبية تبين أنه ابتلع سكينا وثماني ملاعق، وفرشتي أسنان، واثنين من مفكات البراغي. وفقًا للتقارير المحلية فقد أجريت للمريض جراحة خاصة لإزالة هذه الأدوات من بطنه وحالته "الآن مستقرة". فيما يرى الأطباء أن حالته نادرة لم يسبق لها مثيل على الإطلاق.