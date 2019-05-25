واقعة صادمة.. العثور على ملاعق وسكين ومفكين في بطن مريض هندي (صور)

في واقعة صادمة عثر أطباء هنود على أدوات غير متوقعة في بطن مريض (35 عامًا) نُقل إلى المستشفى للعلاج، يوم الخميس، في إقليم هيماشال براديش شمال الهند.

ووفقًا للإعلام الهندي، فقد اشتكى المريض أولًا من آلام المعدة ، لينقل بعد ذلك إلى عيادة خاصة، حيث لاحظ الأطباء حالة الانتفاخ والتقرح الجلدي التي أصابته ليتم نقله إلى مستشفى جامعي كبير في المنطقة، حيث تم كشف المفاجأة المذهلة التي تصدرت عناوين وسائل الإعلام الهندية.

ووفقًا للأطباء ، فإن الرجل الذي يعاني من مرض عقلي ونُقل إلى المستشفى من قبل أفراد عائلته وتبين أن الآلام التي يعانيها سببها أن شفرة السكين الحادة كانت في طريقها للخروج من بطنه.

وبعد الفحوص والتحاليل الطبية تبين أنه ابتلع سكينًا و8 ملاعق، وفرشاتي أسنان، واثنين من مفكات البراغي.

وفقًا للتقارير المحلية فقد أُجريت للمريض جراحة خاصة لإخراج هذه الأدوات من بطنه وحالته ”الآن مستقرة“، فيما يرى الأطباء أن حالته نادرة ولم يسبق لها مثيل على الإطلاق.