أول ظهور إعلامي لوسيم يوسف بعد إلغاء لقائه مع المديفر في ”الليوان“

أعلن الداعية الإماراتي وسيم يوسف عن موعد أول ظهور إعلامي له، بعد عودته المفاجئة من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات، وانسحابه من حلقة برنامج ”الليوان“ مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة ”روتانا خليجية“، الذي كان من المقرر ظهوره فيها، قبل إلغاء مفاجئ أثار لغطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الداعية وسيم في تغريدة له، اليوم السبت، عبر حسابه في ”تويتر“: ”انتظرونا غدًا الأحد .. على قناة #أبوظبي الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات، الساعة 4 مساءً بتوقيت السعودية، وعلى الهواء مباشرة“.

انتظرونا غداً الأحد ..

على قناة #أبوظبي

الساعة 5 مساءً توقيت الإمارات

الساعة 4 مساءً توقيت السعودية

وعلى الهواء مباشرة ..#وسيم_يوسف — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef) May 25, 2019

ورغم ظهور وسيم يوسف بالفعل عبر قناة أبوظبي من خلال برنامجه ”من رحيق الإيمان“ في بث حي ومباشر خلال شهر رمضان، إلا أن التغريدة جاءت في أعقاب سفره إلى السعودية، بعد دعوته للمشاركة في حلقة من برنامج ”الليوان“.

ويلف الغموض، حتى الآن، الأسباب التي قادت الداعية الإماراتي للاعتذار عن المشاركة في حلقة، يوم الجمعة من البرنامج، ومغادرته للرياض، وسط أنباء عن أن القناة هي من تراجعت عن استضافته.

وكان لافتًا أن التغريدة التي أعلن فيها وسيم يوسف الاعتذار عن لقاء المديفر، حظيت بأكثر من 14 ألف تعليق، وهو عدد ضخم من الردود مقارنة بمتوسط التعليقات على المنشورات في موقع تويتر.

لظرف طارىء جداً

أتوجه الآن من #الرياض إلى #أبوظبي

وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ..

استودعكم الله .. pic.twitter.com/JmaX0RsSya — أخوكم د. وسيم يوسف ???????? (@waseem_yousef) May 24, 2019

ويقول معارضو استضافة الداعية يوسف، إن ”المديفر“ هو من تراجع عنها تحت ضغط المدونين السعوديين، وإنه حذف تغريدته التي تدعم مزاعمهم تلك، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من حقيقة تلك التغريدة.

ومنذ الإعلان عن استضافة الداعية يوسف في برنامج ”الليوان“، تعرض مقدمه ”المديفر“ بالفعل لانتقادات لاذعة من قِبل مدونين سعوديين، يتخذون موقفًا معارضًا على الدوام من الداعية الإماراتي وآرائه في بعض القضايا الدينية.