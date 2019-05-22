بسبب البطالة.. أردني يحرق شهادة الدكتوراه ”فيديو“

أقدم مواطن أردني، اليوم الأربعاء، على حرق شهادة الدكتوراه الخاصة به أمام مبنى رئاسة الوزراء غربي العاصمة عمان.

ويظهر الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل الذي يدعى سلامة المومني، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة، قائلًا إن هذه الشهادة أضحت لا تسمن ولا تغني من جوع.

أردني يحرق شهادة الدكتوراه.. اصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع أردني يحرق شهادة الدكتوراه.. "اصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع"https://royanews.tv/news/182388 تم النشر بواسطة ‏رؤيا الاخباري‏ في الأربعاء، ٢٢ مايو ٢٠١٩

واستنكر المومني منح الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية والجامعات لمن هم من حملة الشهادات الأجنبية.

يذكر أن عددًا من حملة شهادة الدكتوراه نفذوا اعتصامًا أمام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة في تعيينهم.