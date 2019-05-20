مشاجرة دامية تخلف قتيلًا ومصابًا في ليلة رمضانية بالسعودية

لقي شاب سعودي مصرعه وأصيب آخر بنيران مواطن لهما، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، خلال مشاجرة دامية وقعت في محافظة حفر الباطن، واستخدم فيها القاتل السلاح الرشاش.

وقال سكان محليون إن مشاجرة جماعية وقعت منتصف ليلة الأحد/الاثنين، انتهت بمقتل شاب ثلاثيني يدعى نايف الخالدي وإصابة آخر.

وأعلنت شرطة محافظة حفر الباطن عن إلقاء القبض على الشاب الذي أطلق النار في المشاجرة بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة، وقالت إنه تسبب بوفاة شاب وإصابة آخر في ساقه اليسرى.

وأضافت الشرطة أن القتيل والمصاب في العقد الثالث من العمر، وأن القاتل عشريني، وجميعهم سعوديون.

ويواجه المدان بجريمة قتل في السعودية، حكم الإعدام مالم يتنازل أولياء دم القتيل عن حقهم في القصاص (الإعدام) من القاتل بشكل طوعي أو مقابل دية مالية تتفاوت قيمتها.