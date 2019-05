بدور البراهيم تعتذر للنيابة العامة السعودية عن ”زيت المساج“

View this post on Instagram

قدمت المشهورة #السعودية #بدور_البراهيم اعتذارها لمواطني بلدها الذين عدوا ما قالته في شريط فيديو لتسويق زيت مخصص لـ“#المساج“ ”مخالفة للآداب العامة وخدش للحياء“. وذكرت صحيفة ”عكاظ“، اليوم الاثنين، أنّ ”النيابة العامة استدعت مسوقة (زيت المساج) واستجوبتها حيال الأفعال السلوكية الصادرة عنها“، مشيرة إلى أنّها ”أفادت بأن ما تضمنه المقطع مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، مبدية ندمها على ما بدر منها، وتعهدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، وقدمت اعتذارها الشديد للرأي العام والمجتمع عما صدر منها“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #سعوديات #البراهيم #الرياض #جدة #فيديو #تجميل #مكياج #ميك_اب #جمال #ترند #news #saudiarabia #ksa #riyadh #trend