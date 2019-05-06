بدور البراهيم تعتذر للنيابة العامة السعودية عن ”زيت المساج“

قدمت المشهورة السعودية بدور البراهيم اعتذارها لمواطني بلدها الذين عدوا ما قالته في شريط فيديو لتسويق زيت مخصص لـ“المساج“ ”مخالفة للآداب العامة وخدشًا للحياء“.

وذكرت صحيفة ”عكاظ“، اليوم الاثنين، أن ”النيابة العامة استدعت مسوقة (زيت المساج) واستجوبتها حيال الأفعال السلوكية الصادرة عنها“، مشيرة إلى أنها ”أفادت بأن ما تضمنه المقطع مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، مبدية ندمها على ما بدر منها، وتعهدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، وقدمت اعتذارها الشديد للرأي العام والمجتمع عما صدر منها“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن ”النيابة اعتبرت هذا السلوك مخالفًا لنظام منتجات التجميل، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية بمبلغ يصل إلى 5 ملايين ريال، علاوة على ما قد يكتنف هذا الإعلان من قيام جريمة تعمد تضليل العامة بقصد نشر معلومات غير حقيقية عن المنتج، ما يولد انطباعًا كاذبًا يسود لدى متلقيه باعتقاد صحته“.

وسبق لبدور أن اعتذرت في مقطع نشرته بمواقع التواصل.