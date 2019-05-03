حيزان الحربي.. وفاة صاحب أغرب قصة في محاكم السعودية

ذكرت وسائل إعلام سعودية محلية أن صاحب أغرب قصة عرفتها المحاكم في المملكة، المسن حيزان الحربي، توفي اليوم الجمعة متأثرًا بإصابته في حادث دهس تعرض له قبل أيام، في بلدة البندرية بمحافظة الأسياح، أدخل على أثره إلى المستشفى.

وعقب انتشار خبر وفاته تذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قصة الحربي مع والدته، والتي وصلت لحد رفعه قضية في إحدى المحاكم السعودية.

وتعود قصة الحربي، التي صنفت على أنها من أغرب القضايا التي نظرت بها المحاكم السعودية، إلى خلافه مع شقيقه الأصغر حول أحقية رعاية والدتهما؛ حيث إن المحكمة قضت آنذاك لصالح شقيقه فبكى حيزان لأن والدته ستغادر منزله، بحسب موقع ”سبق“ المحلي.

وكانت قضية خلاف حيزان الحربي وشقيقه حول من فيهما الأحق برعاية والدتهما، قد نالت شهرة واسعة، كونها قضية غريبة من نوعها وتعكس حرص كل منهما على بر والدتهما، كما استمرت مداولاتها في المحكمة لفترة طويلة؛ حيث لاقت القضية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ المسن حيزان، قائلًا: ”توفي حيزان الحربي بعد أن ضرب أروع النماذج في بر الوالدين عندما اختلف مع شقيقه حول أحقية رعاية والدتهما لتصل للقضاء للفصل بينهما، ويبكي عندما حكم لصالح أخيه لأن والدته ستغادر منزله.. نموذج لبر الوالدين يجب أن يحتذى به في هذا الزمان.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة“ .

توفي #حيزان_الحربي بعد أن ضرب أروع النماذج في بر الوالدين عندما اختلف مع شقيقه حول أحقية رعاية والدتهما لتصل للقضاء للفصل بينهم ويبكي عندما حكم لصالح لأخيه لأن والدته ستغادر منزله

نموذج لبر الوالدين يجب أن يحتذى به في هذا الزمان

اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنه pic.twitter.com/5243KarCvJ — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) May 3, 2019

كما نعى خلف الخميسي المسن، نائب تحرير ”صحيفة اليوم“ السعودية، الفقيد الحربي، قائلًا: ”ودعنا اليوم بالأسياح، صاحب أغرب قصة خصومة شهدتها المحاكم السعودية متأثرًا بإصابته في حادث دهس، وتعود قضية #حيزان_الحربي مع شقيقه حول من فيهما الأحق برعاية والدتهما، وكونها قضية غريبة من نوعها نالت شهرة واسعة، وتعكس حرص كلٍ منهما على بر والدتهما“.