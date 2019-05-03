وافد عربي يتحرش بممرضة بمستشفى في جازان السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن السلطات الرسمية تحقق بحادثة تحرش سجلها مستشفى الموسم العام، جنوب منطقة جازان، حيث بوشر بالإجراءات ضد وافد من جنسية عربية، تحرش بممرضة من جنسية آسيوية.

ووفق موقع ”سبق“ المحلي، فإن الممرضة تقدمت بشكوى بسبب تعرضها للتحرش، لكن مصادر أشارت إلى أن الوافد كان ”من المتوقع أن يسافر لقضاء إجازة في بلده قبل تطبيق النظام“، فيما لم تفصح مديرية الصحة بجازان عن التفاصيل حيال ذلك وأكدت تسجيل الشكوى ضد الوافد.

كما أوضحت المصادر، بأن الممرضة كانت قد قررت السفر لبلدها لقضاء إجازة، فيما أكدت ”صحة جازان“ بأن الممرضة تنازلت عن شكواها لاحقًا.

ونقل الموقع السعودي عن ”محمد دراج“ المتحدث باسم ”صحة جازان“ قوله: ”نوضح لكم أنه تقدمت موظفة ضد أحد المقيمين من منسوبي الشركة العاملة بمستشفى الموسم بشكوى، ومن ثم قامت بالتنازل عن شكواها في الحق الخاص“.

وأشار إلى ”إكمال إجراءات الحق العام من قِبل إدارة المستشفى، حسب اللوائح النظامية المتبعة“.