رئيس نقابة العمال الإيرانيين: 90% من العمال في خطر‎

قال رئيس نقابة العمال الإيرانيين ”أكبر شوكت“ الخميس، إن 90% من العمال يتم التعاقد معهم، وإن هذا الوضع يجعل الأمن الوظيفي في خطر، كما يهدد مستقبل العمال في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن شوكت قوله خلال تكريم العديد من العمال بمدينة قم وسط البلاد، اليوم، إن ”وضع العامل الإيراني في خطر بسبب النقص الحاصل في سبل العيش الذي يؤثر على سيكولوجية العمال بشكل سلبي، وإن المخاوف المستقبلية تقلل من جودة العمل“.

واعتبر أكبر شوكت أن التظاهرات والاحتجاجات السلمية هي من حقوق العمال، منتقدًا قيام السلطات الأمنية يوم أمس، بقمع الاحتجاجات، خاصة التي خرجت أمام البرلمان الإيراني بالعاصمة طهران وأدت إلى اعتقال العشرات منهم.

وتابع رئيس نقابة العمال في إيران: ”العمال لديهم الحق في المطالبة بحقوق المظاهرات السلمية بسبب ارتفاع التضخم في رواتب العمال أصبحت زيادة لا معنى لها في الرواتب“.

ولفت المسؤول الإيراني أنه ”خلال السنوات الـ 15 الماضية، لم نوفر مثل هذه الشروط للعمال حتى يتم دفع الرواتب الطلب على نقابتهم“، مضيفًا: ”في الوقت الذي غمرنا فيه التضخم، فإن سلة معيشة العمال لم تنمو كثيرًا، وهذه الفجوة الطويلة بين الرواتب والتضخم أدت بالعمال إلى الفقر“.

تجدر الإشارة إلى أن المئات من العمال والناشطين خرجوا يوم أمس، في العديد من المدن الإيرانية بمسيرات احتجاجية، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو، وتم اعتقال ما لا يقل عن 30 عاملًا إيرانيًا في طهران.

بدورها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى وقف اعتقال الناشطين العماليين ودعت إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين في ”الاحتجاجات السلمية“.