إيحاءات وطقوس غريبة في زفاف ملك تايلاند (فيديو وصور)

أوضحت صحيفة ”ذي ويك“ التايلاندية، أن ما تبادله ملك البلاد مع زوجته الجديدة من إشارات وانحناءات في الجسد، تعني التقدير مضافًا لها هدايا المحبة مع توثيقات تنصيب العروس كملكة.
في خطوة مفاجئة.. ملك #تايلاند يتزوج مضيفة طيرانhttps://t.co/2Fzhi37CzP#إرم_نيوز pic.twitter.com/Z00pEsv4dm
— إرم نيوز (@EremNews) May 1, 2019
وتناقلت وسائل الإعلام خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، صورًا بدت غريبة لمراسم حفل زواج ملك تايلاند ماها فاجيرونجكورن، وظهرت العروس وهي تنحني عند قدمي زوجها.
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أعلن ملك #تايلاند #مها_فاجيرالونجكورن زواجه رسميًا من زوجته الرابعة، ومنحها لقب ”ملكة“ في خطوة مفاجئة قبل أيام من التتويج. وكُتب في اعلان نشر بصحيفة ”رويال جازيت“: ”سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا، مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية التايلاندية سابقًا، تزوجت قانونيًا من الملك وفقًا للتقاليد الملكية“.. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #فيديو #ملك_تايلاند #تتويج #زواج #ملك #ترند #لايك #تفاعل #thailand #thai #vajiralongkorn #mahavajiralongkorn #video #trending #marriage
وصباح اليوم الخميس نشرت الجريدة الرسمية في تايلاند، أنه تم تسمية سوثيا أيوديا، الزوجة الجديدة للملك ماها، وذلك قبل ثلاثة أيام من تتويجه.
والملك ماها (66 عامًا) تزوج ثلاث مرات من قبل ولديه سبعة أبناء، وسيجري تتويجه يوم السبت القادم، بعد أن تأجل الحفل طويلًا، كونه اعتلى العرش عندما توفي والده في عام 2016 بعد حكم دام سبعة عقود.
وتبلغ الملكة الجديدة من العمر 40 عامًا، وعملت سابقًا مضيفة طيران لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الدولية، والتحقت بحراسة القصر في عام 2013، وأصبحت قائدة وحدة أمن الملك وتحمل رتبة جنرال.
وقد شكل الزواج مفاجأة للتايلانديين؛ لأن العلاقة بين الملك ورئيسة حرسه ظلت باستمرار إما سرّية أو لا يُنشر شيء عنها.
أزهار وبخور من الليدي
وتتضمن صور حفل الزواج، كما أوردتها ”ذي ويك“، لقطة للعروس وهي تجلس على الأرض، قبالة زوجها، احترامًا له، ثم تقدم له باقة أزهار وبعدها مجموعة من عيدان البخور.
وفي المقابل أهداها الملك مجموعة من الهدايا التقليدية، ثم أسبغ عليها الوصف الرسمي للملكة، تانبوينغ، أو السيدة (الليدي).