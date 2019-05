إيحاءات وطقوس غريبة في زفاف ملك تايلاند (فيديو وصور)

View this post on Instagram

أعلن ملك #تايلاند #مها_فاجيرالونجكورن زواجه رسميًا من زوجته الرابعة، ومنحها لقب ”ملكة“ في خطوة مفاجئة قبل أيام من التتويج. وكُتب في اعلان نشر بصحيفة ”رويال جازيت“: ”سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا، مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية التايلاندية سابقًا، تزوجت قانونيًا من الملك وفقًا للتقاليد الملكية“.. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #فيديو #ملك_تايلاند #تتويج #زواج #ملك #ترند #لايك #تفاعل #thailand #thai #vajiralongkorn #mahavajiralongkorn #video #trending #marriage