إيحاءات وطقوس غريبة في زفاف ملك تايلاند (فيديو وصور)

أوضحت صحيفة ”ذي ويك“ التايلاندية، أن ما تبادله ملك البلاد مع زوجته الجديدة من إشارات وانحناءات في الجسد، تعني التقدير مضافًا لها هدايا المحبة مع توثيقات تنصيب العروس كملكة.

وتناقلت وسائل الإعلام خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، صورًا بدت غريبة لمراسم حفل زواج ملك تايلاند ماها فاجيرونجكورن، وظهرت العروس وهي تنحني عند قدمي زوجها.

وصباح اليوم الخميس نشرت الجريدة الرسمية في تايلاند، أنه تم تسمية سوثيا أيوديا، الزوجة الجديدة للملك ماها، وذلك قبل ثلاثة أيام من تتويجه.

والملك ماها (66 عامًا) تزوج ثلاث مرات من قبل ولديه سبعة أبناء، وسيجري تتويجه يوم السبت القادم، بعد أن تأجل الحفل طويلًا، كونه اعتلى العرش عندما توفي والده في عام 2016 بعد حكم دام سبعة عقود.

وتبلغ الملكة الجديدة من العمر 40 عامًا، وعملت سابقًا مضيفة طيران لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الدولية، والتحقت بحراسة القصر في عام 2013، وأصبحت قائدة وحدة أمن الملك وتحمل رتبة جنرال.

وقد شكل الزواج مفاجأة للتايلانديين؛ لأن العلاقة بين الملك ورئيسة حرسه ظلت باستمرار إما سرّية أو لا يُنشر شيء عنها.

أزهار وبخور من الليدي

وتتضمن صور حفل الزواج، كما أوردتها ”ذي ويك“، لقطة للعروس وهي تجلس على الأرض، قبالة زوجها، احترامًا له، ثم تقدم له باقة أزهار وبعدها مجموعة من عيدان البخور.

وفي المقابل أهداها الملك مجموعة من الهدايا التقليدية، ثم أسبغ عليها الوصف الرسمي للملكة، تانبوينغ، أو السيدة (الليدي).