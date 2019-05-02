مساع كويتية لتسجيل ”ديَة خالد العازمي“ في موسوعة غينيس

أعلن الكويتي ناصر الشتلي عضو اللجنة الإعلامية في حملة جمع ديَة خالد نقا العازمي، عن مخاطبة مسؤولي موسوعة (غينيس) العالمية لتسجيل الحملة التي جمعت مبلغ 10 ملايين دينار في الموسوعة العالمية كأكبر مبلغ ديَة يجمع في العالم وفي أسرع وقت.

وقال الشتلي: ”بدأنا مخاطبات التسجيل وننتظر اكتمال الإجراءات الضرورية، وستكتمل فرحتنا جميعًا إن شاء الله بخروج خالد ليكون بين أهله في القريب العاجل“، مشيدًا بـ“التفاعل الشعبي الذي شهدته الحملة التي شارك بها مختلف القبائل“، وفقًا لصحيفة ”الرأي“ الكويتية.

وبدأت الحملة بعد الدعوة لجمع التبرعات لدفع دية الإعلامية الراحلة السلطان، بعد التوافق مع ورثتها والتسامح معهم وترضيتهم بدفع دية حددت بمبلغ 10 ملايين دينار أي نحو 33 مليون دولار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد وهي قرابة 19 عامًا.

وشارك عدد كبير من النشطاء والمشاهير إضافة إلى نواب سابقين وحاليين من قبائل مختلفة في حملة التبرعات والدعوة إلى مساندة عائلة السجين العازمي للمساهمة في الإفراج عنه، بعد أن قضى هذه الأعوام الطويلة في السجن.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر آذار/ مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطًا في الشرطة الكويتية، والذي اعترف بقتله للإعلامية بسبب مقال نشرته في مجلة ”المجالس“ التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها القاتل.