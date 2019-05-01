ما حقيقة منع أطباء بمحافظة ”بيشة“ السعودية من السفر بسبب أخطاء طبية؟

أكد علي البخيتان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في محافظة بيشة السعودية، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن منع نسبة 25% من أطباء سعوديين يعملون في مستشفى ”الملك عبدالله بن عبدالعزيز“، من السفر، بسبب أخطاء طبية.

وقال البخيتان، في مداخلة هاتفية عبر برنامج ”يا هلا“ الذي يعرض على قناة ”روتانا خليجية“: ”هناك فرق بين حظر السفر، وبين منع مزاولة المهنة، فالحظر يرتبط بقضية مرفوعة ضده (الطبيب) ولا زالت تحت النظر لدى الهيئة الشرعية المختصة بإثبات وجود خطأ، وهذا لا يعني أنه لا يمارس المهنة، ولكن يُمنع من السفر بسبب القضية“.

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25 % من أطباء مستشفى ببيشة ممنوعون من السفر ، و أ. علي بخيتان المتحدث الرسمي لصحة بيشة يوضح لـ #برنامج_ياهلا السبب.. pic.twitter.com/pFU7p8DLEk — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١ مايو ٢٠١٩

وأضاف أن ”هناك نسبة من الأطباء ممنوعين من السفر؛ بسبب أخطاء طبية، في جميع مستشفيات المملكة“، لافتًا إلى أن ”محافظة بيشة بها نسبة 14% من الأطباء على مدار عامين، بما يمثل 41 طبيبًا من أصل 302 في مستشفى الملك عبدالله“.

وأوضح أن ”هذه النسبة تمثل شكاوى مقدمة ضد الأطباء، ولكن ليس كل شكوى سيتم تقديمها تمثل إدانة لطبيب“.