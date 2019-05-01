اكتمال دية ”قاتلة زوجها“ في السعودية شروق المطيري

أعلن نشطاء كويتيون، مساء يوم الأربعاء، استكمال مبلغ ديَّة شروق المطيري والبالغ مليون دينار كويتي، أي نحو (3.300.000 ) دولار، عقب يوم على اكتمال مبلغ ديَّة الإعلامية الراحلة هداية السلطان للإفراج عن قاتلها الكويتي خالد نقا العازمي.

وجُمعت ديَّة شروق المطيري المتهمة بقتل زوجها بالخطأ من قبل أبناء قبيلتها بعد حملة أطلقوها، وشارك فيها أبناء قبيلتها بينهم النائب ماجد المطيري.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو من داخل مقر حملة جمع التبرعات لديَّة شروق المطيري معلنين اكتمال المبلغ وسط أجواء احتفالية، وذلك عقب يوم من جمع مبلغ عشرة ملايين دينار لدفع ديَّة الإعلامية السلطان والإفراج عن خالد العازمي.

واتُّهمت شروق رشيد المطيري بالقتل غير العمد، وحكم عليها بالقصاص، والذي من المفترض تنفيذه في الـ22 من أيار/مايو المقبل، في حال لم يكتمل مبلغ الدية البالغ 12 مليون ريال سعودي، والذي يعادل مليون دينار كويتي.

وكان أفراد من قبيلة شروق المطيري ذكروا عبر موقع التواصل ”تويتر“، أن شروق -وهي كويتية الأصل- قتلت زوجها الذي كانت تقيم معه في إمارة عسير في المملكة العربية السعودية، عن طريق الخطأ، إثر جدال عائلي، وأن مبلغ الدية المقدر 12 مليون ريال هو لـ“عتق رقبتها“.