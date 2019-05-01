وفاة صاحب لقب أطول زواج في العالم لمصاب بمتلازمة داون (صور)

توفي صاحب لقب ”أطول زواج في العالم لرجل وامرأة مصابان بمتلازمة داون، عن عمر ناهز 56 عامًا.

وتم الفصل بين الزوجين الأمريكيين بعد 25 عامًا من الزواج، بعد وفاة الزوج بول شارون.

وجاءت الوفاة بعد معركة طويلة مع مرض الزهايمر الذي ظهر في وقت مبكر، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ويعتقد أن زواجهما كان الأطول بين شخصين مصابين بهذه الحالة.

وُلد الزوجان في ولاية نيويورك وكانا مصابين بمتلازمة داون، وتجاهل أهلهما نصيحة الأطباء بوضعهما في مؤسسات.

والتقى الزوجان في 1980، وبعد سنوات من المواعدة، اقترحت كريس الزواج من بول في عام 1988.

وقالت كريس 59 عامًا، لصحيفة واشنطن بوست: ”لقد جعلني أضحك، نظرت إلى عينيه ورأيت مستقبلي وعندما عرضت عليه الزواج، قال نعم“.

لكن الأمر استغرق خمس سنوات حتى يفوزوا بالحق في الزواج من مسؤولي ولاية نيويورك، وتم إجراء اختبارات لمعرفتهم قدراتهم على الزواج ومشاعرهم، وبعد زواجهما، أخذ الزوجان أسماء بعضهما البعض.

في آب/أغسطس الماضي، جدد الزوجان وعود زفافهما بعد نقل كريس إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي.

عاش الزوجان معًا في شقة بمشروع إسكان تدعمه الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.