الكويت تنشر بيانات أضرار الأمطار والسيول

أصدر الفريق الوزاري في الكويت المكلّف من قبل مجلس الوزراء بمتابعة ومعالجة تداعيات متضرري الأمطار والسيول بيانًا توضيحيًا حول تفاصيل الأرقام المتعلقة بمتضرري الأمطار، وعدد الطلبات التي تم إنجازها والتي بلغ عددها 3931 طلبًا.

وقال البيان إن ”الفريق قام بدراسة وإنجاز المطالبات الخاصة، والتي بلغ عددها 3931 مطالبة، سيتم صرف تعويض للمطالبات المستحقة بعد اعتماد الميزانية المخصصة لهذا الغرض في السنة المالية 2019/ 2020″، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكشف البيان، عن أرقام فئات وأعداد المطالبات التي تم الانتهاء من الدراسة الفنية لها ورفعها للفريق لاعتماد المطالبات المستحقة، ومن بينها 2251 مطالبة تعويض عن خسائر المركبات، و780 مطالبة تعويض تتعلق بالعقار.

وأضاف أن 900 مطالبة تعويض عن المقتنيات الشخصية، قيد الدراسة والتدقيق تمهيدًا لرفعها للفريق لاعتماد المطالبات المستحقة.

وكانت أمطار غزيرة ضربت البلد الخليجي بمحافظاته الست، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نتج عنها تشكل السيول وانجراف في الأتربة والممتلكات وشلل في الحركة وحالة وفاة واحدة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين تجاه الاستعدادات الرسمية اللازمة لموسم الشتاء.

وبعد أسابيع من السيول الجارفة، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك عن بدء استقبال طلبات التعويض عن الأضرار والخسائر التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في ممتلكات المواطنين والوافدين، لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.