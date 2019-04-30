بعد اكتمال دية خالد نقا العازمي.. جمع دفع دية ”قاتلة زوجها“ شروق المطيري

أثار الإعلان عن اكتمال دية قاتل الإعلامية هداية السلطان، خالد نقا العازمي، والبالغة 10 ملايين دينار (33 مليون دولار) خلال يومين اثنين فقط، دافعًا لدى العديد من الكويتيين للمطالبة بالمساهمة في دية شروق المطيري.

وأعرب أفراد من قبيلة خالد العازمي عن استعدادهم للمساهمة بدفع دية شروق المطيري، إذ طالب عدد منهم بإكمال دية المطيري، والتي تبلغ مليون دينار (3.300.000 دولار)، بعد اكتمال دية العازمي.

إلا أن أبناء قبيلة مطير أعلنوا رفضهم لقبول أي إسهامات قبيلية مؤكدين أنهم سيتولون دفع الدية.

10 مليون د.ك / اخونا #خالد__نقا 1 مليون د.ك/ اختنا #شروق_المطيري كملوها يا ربعنا خلونا نفرح فرحتين

الله يفرج عنكم الله يفك عوقكم باذن الله pic.twitter.com/khiVdjptnI — مشعل شديد (@mash3ll_vip) April 30, 2019

وأعلن أفراد قبيلة شروق المطيري، البدء بدفع دية شروق، التي قالوا إنها قتلت زوجها عن طريق الخطأ.

واتهمت شروق رشيد المطيري بالقتل غير العمد، وحكم عليها بالقصاص، الذي من المفترض تنفيذه في الـ22 من مايو/أيار المقبل، في حال لم يكتمل مبلغ الدية البالغ 12 مليون ريال سعودي والذي يعادل مليون دينار كويتي.

وكان أفراد من قبيلة شروق المطيري ذكروا عبر موقع التواصل ”تويتر“، أن شروق -وهي كويتية الأصل- قتلت زوجها الذي كانت تقيم معه في إمارة عسير في المملكة العربية السعودية، عن طريق الخطأ، إثر جدال عائلي، وأن مبلغ الدية المقدر 12 مليون ريال لعتق رقبتها.