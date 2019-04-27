قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

أثار إصدار الحكومة الأردنية قبل عدة أيام قائمة لسلع ممنوعة من الاستيراد من سوريا، استغراب واستهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وتضمنت القائمة الحكومية الأردنية، منع استيراد (الطينة المستخرجة من البحر الميت) من سوريا، وهي تستخرج وتصنع أساسًا من البحر الميت في الأردن.

قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد من سوريا، أثارت استغراب النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، الذي علق عليها عبر ”تويتر“ اليوم السبت، مستفهمًا ”من السلع الممنوع استيرادها من سوريا (الطينة المستخرجة من البحر الميت) معقول يا حكومة ام يوجد سوء فهم بالنسبة لي؟“.

من السلع الممنوع استيرادها من سوريا (الطينة المستخرجة من البحر الميت) معقول يا حكومة ام يوجد سوء فهم بالنسبة لي!!!!! pic.twitter.com/NNjMFsjt50 — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) April 27, 2019

وتداولت مواقع أخبارية محلية، تغريدة النائب طارق خوري على نطاق واسع.

وكانت الحكومة، قد أعلنت قبل أيام قائمة تتضمن نحو 150 سلعة، يمنع استيرادها من سوريا، بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني للأردن.