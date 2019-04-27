”الإبعاد الفوري“ عقوبة الوافدين المتسببين بمشاجرات في الكويت

قررت وزارة الداخلية الكويتية تطبيق عقوبة الإبعاد الفوري على الوافدين الذين لا يحترمون قوانين البلاد، ويتسببون في مشاجرات، بعد تكرار هذه الحالات وانتشارها في الآونة الأخيرة.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر أمنية قولها: إن الإبعاد الفوري هو عقوبة الوافدين الخارجين عن القانون والمتسببين في المشاجرات، لا سيما من يتكرر لديه هذا الفعل أكثر من مرة، وذلك لضبط حالات الاستهتار المتكررة من بعض الوافدين.

وتتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلد الخليجي بين الحين والآخر أخبارًا ومقاطع فيديو لمشاجرات وخلافات، يكون أطرافها في بعض الأحيان من الوافدين.

وكانت الكويت قد أبعدت نحو 2200 وافد من جنسيات عربية وآسيوية مختلفة خلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير من العام الجاري، بسبب ارتكابهم لمخالفات وقضايا جنائية.

وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين الذين تتجاوز أعدادهم ضعفي عدد المواطنين، وذلك في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم تخالف القانون الكويتي، وهي سياسة تطبق على جميع الوافدين بمختلف جنسياتهم، وذلك بعد إنهائها استثناء بعض الجنسيات من الإبعاد لظروف بلادهم المتوترة كالسوريين واليمنيين.