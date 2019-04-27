سعودية تشكو تكرار الاعتداء عليها بسبب ”قيادة السيارة“ وتناشد السلطات للتدخل (فيديو )

سعودية تشكو تكرار الاعتداء عليها بسبب ”قيادة السيارة“ وتناشد السلطات للتدخل (فيديو )

المصدر: فريق التحرير

ناشدت مواطنة في السعودية، السلطات، بمساعدتها بكف الأذى عنها وحمايتها من الاعتداء عليها وعلى والدتها، ممن وصفتهم بـ“المتطرفين الجناة“؛ بسبب قيادة السيارة.

وقالت المواطنة، التي لم تكشف عن هويتها ولا مكان تواجدها، على موقع ”تويتر”: ”استنجد بالله ثم بكم حفظكم الله برفع الأذى والاعتداء المتكرر عنيّ ووالدتي من المتطرفين الجناة، وذلك منذ بدأت أقود السيارة“.

وأضافت المواطنة أنه ”تم الاعتداء 4 مرات على سيارتي في عقر داري، أطلب الحماية والأمان قبل أن يصل الاعتداء إلى ذاتنا وأعراضنا، نحن في ذمة الله ثم في ذمتكم“.

وأوضحت المواطنة أنها ”تقدمت ببلاغ للجهات المختصة، لكن في كل مرة تزداد الاعتداءات عليها“، لافتة إلى أنها ”تعاني منذ أشهر من الاعتداءات المتكررة“.

وقالت في تغريدة أخرى: “ (أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ) ساعدوني ساعدوني ساعدوني، اشهر ونحن نعاني من اعتداءات استنجد بالله ثم بكم“.

ولقيت تغريدات الفتاة تفاعلًا لافتًا من مغردين سعوديين،  طالبوا السلطات بالتدخل، ودعوا لنشر شكايتها حتى تصل للمسؤولين.

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