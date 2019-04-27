سعودية تشكو تكرار الاعتداء عليها بسبب ”قيادة السيارة“ وتناشد السلطات للتدخل (فيديو )

ناشدت مواطنة في السعودية، السلطات، بمساعدتها بكف الأذى عنها وحمايتها من الاعتداء عليها وعلى والدتها، ممن وصفتهم بـ“المتطرفين الجناة“؛ بسبب قيادة السيارة.

وقالت المواطنة، التي لم تكشف عن هويتها ولا مكان تواجدها، على موقع ”تويتر”: ”استنجد بالله ثم بكم حفظكم الله برفع الأذى والاعتداء المتكرر عنيّ ووالدتي من المتطرفين الجناة، وذلك منذ بدأت أقود السيارة“.

وأضافت المواطنة أنه ”تم الاعتداء 4 مرات على سيارتي في عقر داري، أطلب الحماية والأمان قبل أن يصل الاعتداء إلى ذاتنا وأعراضنا، نحن في ذمة الله ثم في ذمتكم“.

وأوضحت المواطنة أنها ”تقدمت ببلاغ للجهات المختصة، لكن في كل مرة تزداد الاعتداءات عليها“، لافتة إلى أنها ”تعاني منذ أشهر من الاعتداءات المتكررة“.

#حرق_سياره_امراه_بالطايف

استنجد بالله ثم بكم حفظكم الله برفع الأذى والاعتداء المتكرر عنيّ ووالدتي من المتطرفين الجناه وذلك منذ بدأت اقود السيارة، تم الاعتداء 4 مرات على سيارتي في عقر داري، أطلب الحمايه والامان قبل ان يصل الاعتداء إلى ذاتنا واعراضنا، نحن في ذمة الله ثم في ذمتكم. pic.twitter.com/d3A3btE8aC — AMOOO (@3solahmg) April 27, 2019

وقالت في تغريدة أخرى: “ (أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ) ساعدوني ساعدوني ساعدوني، اشهر ونحن نعاني من اعتداءات استنجد بالله ثم بكم“.

#ضد_السناب_الامني_العنصري

(أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ) ساعدوني ساعدوني ساعدوني، اشهر ونحن نعاني من اعتداءات استنجد بالله ثم بكم pic.twitter.com/tkLTVcH4Oq — AMOOO (@3solahmg) April 27, 2019

ولقيت تغريدات الفتاة تفاعلًا لافتًا من مغردين سعوديين، طالبوا السلطات بالتدخل، ودعوا لنشر شكايتها حتى تصل للمسؤولين.