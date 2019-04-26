ضد السناب الأمني العنصري.. عاصفة غضب بالسعودية بسبب ”فيديو“ تجاهل أطفالًا سود البشرة

أثار مقطع فيديو صوره أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة في المملكة، بعد أن اتهم مدونون سعوديون مصوره بالعنصرية ضد طفلة ذات بشرة سوداء خلال مشاركتها في حفل للأطفال.

ونظمت وزارة الداخلية السعودية، يوم أمس الخميس، حفلًا مخصصًا لأبناء شهداء القطاعات الأمنية والعسكرية في مدينة جدة، حيث شهدت المناسبة السنوية في نسختها الخامسة هذا العام سباقًا للأطفال الحاضرين من أبناء الشهداء.

ونشر سامي الشيباني، وهو شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مقطع فيديو للحفل استعرض فيه عددًا من البنات المشاركات في السباق، وسأل عددًا منهن عما إذا كنَّ جاهزات للسباق، فيما تجاهل طفلتين ذواتا بشرة سوداء تقفان في الرتل ذاته.

ووجد الفيديو الذي نشره الشيباني في حسابه بموقع ”سناب شات“ والذي يحمل اسم ”السناب الأمني“ ويحظى بمتابعة كبيرة، تداولًا لافتًا انتقل لباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من الردود الغاضبة من الفيديو واتهامات لمصوره بالعنصرية.

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الوسم “ #ضد_السناب_الأمني_العنصري“ قائمة المواضيع الأكثر تفاعلًا، مع انضمام كثير من المغردين السعوديين لتأييد دعوة مقاطعة الحساب في موقع ”سناب شات“.

#ضد_السناب_الامني_العنصري

أخذ أكبر من حجمه وأعطي من التسهيلات والدعم المادي والمعنوي ما لم يعطى غيره ،، يجب على #وزارة_الداخلية تدشين حساب رسمي خاص بالوزارة وتفريغ موظف في كل منطقة من منسوبي الوزارة لإدارته .@MOISaudiArabia@kamnapp pic.twitter.com/SXu7rHq64W — ﮼علي،الصبحي V (@Alsubhi917) April 26, 2019

صالحة إبنة أحد شهداء الوطن

والله يا بنتي صالحه أنك تاج فوق الراس وإبتسامتك بحد ذاتها أجمل الصور

وكلنا أباء وإخوان لك ونفتخر بذلك

وحفظك الله ورعاك#أبنائي #شهداء_الكرامة #جنودنا_البواسل_فخر_للوطن pic.twitter.com/t1mGM92fmI — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 26, 2019

ورد الشاب السعودي على الاتهامات الموجهة ضده، وقال في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: ”‏ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصًا أنه يخص (أبناء الشهداء)، ولجميع من أساء فهم المقطع الحق في تفسير طالما أنني لم أتحدث، لكن أقول والله يعلم بذلك : إنني لم أقصد الإساءة لهم وأعتذر بعبارة صريحة لهم على سوء الفهم“.

سائني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصا انه يخص

" أبناء الشهداء "

ولجميع من اساء فهم المقطع

الحق في تفسير طالما انني لم اتحدث

لكن اقول والله يعلم بذلك : انني لم اقصد الاساءة لهم و اعتذر بعبارة صريحة لهم على سوء الفهم .. — سامي الشيباني (@samy5400) April 26, 2019

ولم يخفف اعتذار الشيباني من الردود الغاضبة من مقطع الفيديو، ودوّن آلاف المغردين عبارات تطالبه باعتذار أوضح، فيما ظل آخرون يطالبون بمقاطعة حسابه الذي ينشر فيه نشاطات وزارة الداخلية ورجال الأمن كرد على ما يعتبرونه إساءة عنصرية.

#ضد_السناب_الامني_العنصري#يوم_الجمعه

لو كان التجاهل مره وحده يمكن نصدقك لكن تجاهلت بنتين بشكل واضح واحب اقول لك

ان تجاهلك لهن لا ارادياً لان عنصريتك الدفينه تجاهلتهن والا لو كنت مركز ماسقطت هالسقطه

لكن الله عز وجل اراد انك تفضح نفسك بيدك . pic.twitter.com/9OUYFcXNUk — طلال (@s1984sss) April 26, 2019

" ليتك سكت " الله يصلحك .. — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) April 26, 2019

اذا انت مو قد العمل لاتسويه

انا معلمة رياض اطفال ودااااائمًا اراعي وقت التصوير كلهم يكونون متفاعلين معاي ويتجاوبون ، لان كل ام اذا شافت المقطع بتكون عينها على طفلها فقط ،

انت ماكسرت بخاطر البنات بس حتى اهاليهم والمجتمع كله. — sam (@sam_1732) April 26, 2019

المقطع لا يمكن تفسيره الا بالتفسير العنصري، وعذرك حتى الآن ليس بعذر وتبريرك غير واضح. لذا لا نلوم كل ما تعاطف مع اليتيمتين — فيصل الصويمل (@alswaimel) April 26, 2019

ولم تعلق وزارة الداخلية على ردود الفعل التي أعقبت المناسبة، وما إذا كانت تنوي منع الشيباني من تغطية نشاطاتها في المستقبل، استجابة لدعوات كثيرة وردتها بهذا الخصوص.