ضد السناب الأمني العنصري.. عاصفة غضب بالسعودية بسبب ”فيديو“ تجاهل أطفالًا سود البشرة

ضد السناب الأمني العنصري.. عاصفة غضب بالسعودية بسبب ”فيديو“ تجاهل أطفالًا سود البشرة

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار مقطع فيديو صوره أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة في المملكة، بعد أن اتهم مدونون سعوديون مصوره بالعنصرية ضد طفلة ذات بشرة سوداء خلال مشاركتها في حفل للأطفال.

ونظمت وزارة الداخلية السعودية، يوم أمس الخميس، حفلًا مخصصًا لأبناء شهداء القطاعات الأمنية والعسكرية في مدينة جدة، حيث شهدت المناسبة السنوية في نسختها الخامسة هذا العام سباقًا للأطفال الحاضرين من أبناء الشهداء.

ونشر سامي الشيباني، وهو شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مقطع فيديو للحفل استعرض فيه عددًا من البنات المشاركات في السباق، وسأل عددًا منهن عما إذا كنَّ جاهزات للسباق، فيما تجاهل طفلتين ذواتا بشرة سوداء تقفان في الرتل ذاته.

ووجد الفيديو الذي نشره الشيباني في حسابه بموقع ”سناب شات“ والذي يحمل اسم ”السناب الأمني“ ويحظى بمتابعة كبيرة، تداولًا لافتًا انتقل لباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من الردود الغاضبة من الفيديو واتهامات لمصوره بالعنصرية.

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الوسم “ #ضد_السناب_الأمني_العنصري“ قائمة المواضيع الأكثر تفاعلًا، مع انضمام كثير من المغردين السعوديين لتأييد دعوة مقاطعة الحساب في موقع ”سناب شات“.

ورد الشاب السعودي على الاتهامات الموجهة ضده، وقال في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: ”‏ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصًا أنه يخص (أبناء الشهداء)، ولجميع من أساء فهم المقطع الحق في تفسير طالما أنني لم أتحدث، لكن أقول والله يعلم بذلك : إنني لم أقصد الإساءة لهم وأعتذر  بعبارة صريحة لهم على سوء الفهم“.

ولم يخفف اعتذار الشيباني من الردود الغاضبة من مقطع الفيديو، ودوّن آلاف المغردين عبارات تطالبه باعتذار أوضح، فيما ظل آخرون يطالبون بمقاطعة حسابه الذي ينشر فيه نشاطات وزارة الداخلية ورجال الأمن كرد على ما يعتبرونه إساءة عنصرية.

ولم تعلق وزارة الداخلية على ردود الفعل التي أعقبت المناسبة، وما إذا كانت تنوي منع الشيباني من تغطية نشاطاتها في المستقبل، استجابة لدعوات كثيرة وردتها بهذا الخصوص.

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