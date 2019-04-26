طلاب يحتجون على حضور قياديين من ”النهضة“ لندوة بكلية الآداب في تونس (صورة وفيديو)

احتج طلاب من الاتحاد العام لطلبة تونس على حضور القياديين في حركة ”النهضة“ الإسلامية، علي العريّض وعبد الحميد الجلاصي، لندوة داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بمدينة منوبة في تونس.

ورفع عدد من الطلاب شعارات مناهضة للحركة، مرددين هتافات كان منها “الإخوانجية على برا“ و“ارحل “ و“سحقًا للرجعية“ و“العريض يا سفاح يا قتال الأرواح“، قبل أن تتدخل الحماية المرافقة للعريض لتأمين إخراجه من مقر الجامعة، وسط حالة تدافع وفوضى غير مسبوقة.

في الأثناء، رفض عضو مجلس شورى الحركةعبد الحميد الجلاصي مغادرة قاعة الندوة، وقام بوضع ساقه فوق الكرسي رافضًا الخروج، قائلًا: ”لن أخرج ومن يريد إخراجي يتفضل“، وهو ما زاد من حالة التشنج في صفوف الطلبة المحتجين، لما اعتبروه استفزازًا لهم، بينما شهدت القاعة حالة من الاحتقان.

في السياق، أكدت عضو الاتحاد العام للطلبة، وكاتب عام المكتب الفيدرالي رجاء العمري، في تصريح صحفي، أنه ”تمّ إخراج أعضاء اتحاد الطلبة بالقوة من الندوة“.

بينما قال ممثّل الاتحاد العام للطلبة، مروان بن جدّو، إنه ”تمّ طرد القياديين بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وعلي العريض من كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، إثر قدومهما لحضور محاضرة دينية“، معتبرًا أن ”حضور العريّض والجلاصي أثار توتّرا غير مسبوق في صفوف الاتحاد العام للطلبة، ونقابة الأساتذة الجامعيين“، لافتًا إلى أنه ”لا علم لإدارة الكلية بقدومهما“.