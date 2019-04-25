القضاء المغربي يصدر حكمه النهائي بحق سيدة عذبت خادمتها بطريقة وحشية

قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، يوم الخميس، بالسجن النافذ عامين، بحق سيدة عذبت خادمتها بطريقة وحشية.

كما قضت المحكمة بتغريم السيدة ألفي دولار، ودفع تعويض مدني بقيمة 12 ألف دولار.

وكان الحكم الابتدائي برأ المتهمة، قبل أن تدينها محكمة الاستئناف يوم الخميس.

وقدمت الخادمة وتدعى لطيفة (24 عامًا) من مدينة زاكورة جنوب المغرب، إلى الدار البيضاء، للعمل خادمة لدى إحدى الأسر، وتفجرت قضيتها في يناير 2018، عندما اصطحبتها الأسرة إلى المستشفى وهي في حالة صحية حرجة .

وكانت الخادمة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في يديها وقدميها ومؤخرتها، وقد بلغت درجة كبيرة من التعفن، إضافة إلى تكبد الدم في الكلى والكبد والرجل اليسرى، مما تطلب تدخلًا جراحيًا.

وتزامن إصدار الحكم يوم الخميس، مع إلقاء القبض على سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا، للاشتباه في تورطها في تعريض 4 خادمات اندونيسيات يعملن بمنزلها، للضرب والجرح وسوء المعاملة، كما ألقي القبض أيضًا على زوجين يعملان بالتوثيق القانوني، بتهمة الاعتداء على خادمتهما الفلبينية بالضرب المبرح، مما يعيد قضية الاعتداء على الخادمات إلى الواجهة في المغرب.