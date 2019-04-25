مليونير يحرم أبناءه من ثروة بقيمة 310 ملايين إسترليني

قرر رجل أعمال من هونغ كونغ يدعى وينغ-تشينغ شيه، أن يعتمد أطفاله الثلاثة على أنفسهم وعلى مصادر دخلهم الخاصة ليحرمهم من ثروته البالغة 310 ملايين جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن وينج- تشينج شيه، رجل الأعمال البالغ من العمر ٧٠ عامًا الذي أسس في العام 1987 وكالة العقارات الناجحة ”Centaline Property Agency“، والذي ترك إدارتها منذ 10 سنوات، قرر حرمان أولاده من ثروته، حيث يعيش ابنه أليكس شيه البالغ من العمر 30 عامًا وإخوته حياة بسيطة جدًا ويشق بنفسه طريقه في الحياة هو وأشقاؤه.

وفي حديثه لوكالة ”بلومبيرغ“، قال ألكس إنه مقتنع وراضٍ تمامًا عن قرار والده الذي سيكون بمثابة فاجعة لأبناء العائلات الفاحشة الثراء.

وأضاف أن والدهم أخبرهم بقراره عندما كانوا صغارًا، ولم يكن أمامهم أي خيار آخر، حيث يرى الرجل أنه لا يجب أن يحصل أي شخص على حياة مريحة دون عناء، وأن الإنسان سيكتسب المزيد من المال والخبرات إذا صنع طريقه بنفسه خطوة بخطوة.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين أليكس نائبًا لرئيس شركة والده فيما لا يملك بالشركة سوى راتبه العادي.

ويقول ألكس، نجل رجل الأعمال وينغ- تشينغ، إن أصدقاءه في المجال نفسه يجنون أموالاً أكثر منه.

ويكافح ألكس من أجل توفير الأموال لشراء شقة مكونة من غرفتي نوم حتى يمتلك منزله الخاص كأي شاب في مثل سنه يعيش في دولة مزدهرة.

وتحدث أليكس عن طفولته وقال إنه عاش حياة متواضعة، وكان يذهب إلى المدارس الحكومية مثل الأطفال في سنه، وأنه تربى على مبدأ أن الأغنياء يجب أن يساعدوا الفقراء، وهو مفهوم ليس شائعًا، ومن الصعب فهمه بين الأطفال الأثرياء في نيويورك ولندن.