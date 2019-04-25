من الشوارع للبطولات.. أطفال دار أيتام يحققون إنجازات رياضية باهرة (فيديو إرم)

حوّل عدد من الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأيتام إلى محفل شاهد على إنجازات وبطولات حصدوها على مدار الأشهر الأخيرة، بعد تحدٍ استمر لسنوات، تغلبوا خلالها على ثلاثية الأزمة النفسية والحاجة المادية والنظرة المجتمعية، ليثبتوا أن المستحيل مفردة ليست في قاموسهم.

افترس أطفال دار ”آل صادق“ للأيتام في مصر كافة التحديات التي واجهتهم، وبرغم قلة الإمكانيات استطاع عدد منهم الفوز بالمركز الأول في عدة بطولات للعبة الـ“كيك بوكس“، من بينها البطولة العربية التي أقيمت في مصر العام الماضي، في واحد من الإنجازات الفريدة من نوعها.

وقال رئيس مجلس إدارة الدار، خالد الشرقاوي، إن الدار احتوت عددًا من أطفال الشوارع الأيتام، ووفرت لهم حياة كريمة وموظفين مختصين في معاملة الأيتام، وذلك بجهود ذاتية وتبرعات، حتى حصل بعضهم على بطولة العرب لـ“كيك بوكس“ من داخل دار الأيتام.

أما أيمن عامر، مدرب الأطفال على الكيك بوكس والكونغ فو، فقال إنه بدأ قبل عشر سنوات تدريب الأطفال في الدار بدءًا من اللياقة البدنية، ما قبل رياضات الدفاع عن النفس، حتى تم تجهيزهم بشكل لائق وخاضوا 3 بطولات على مستوى الجمهورية، قبل أن يتم تصعيدهم للمشاركة في بطولة عربية جرى تنظيمها في مصر العام الماضي، وحصل بعضهم على المركز الأول وآخرون حصلوا على المركز الثاني، وهو ما اعتبره إنجازًا منقطع النظير لعدم وجود نادٍ أو أجهزة رياضية.