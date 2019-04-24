السعودية… أمير المدينة المنورة يتدخل لإعادة عاملات مفصولات من جامعة طيبة

السعودية… أمير المدينة المنورة يتدخل لإعادة عاملات مفصولات من جامعة طيبة

المصدر: فريق التحرير

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وجّه بالتنسيق العاجل مع جامعة طيبة لإعادة جميع العاملات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل الشركة.

ووفق حساب الإمارة على موقع ”تويتر“ فإن أمير المدينة المنورة أصدر توجيهات بإعادة العاملات البالغ عددهنّ 47 للعمل مرة أخرى في الشركة المتعاقدة مع جامعة طيبة.

وجاء تدخل أمير المدنية المنورة، عقب الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهم من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة.

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