رقصة ”هاكا“ النيوزيلندية في الرياض (فيديو وصور)

أقدم عدد من السعوديين على تمثيل رقصة ”هاكا“ النيوزيلندية التقليدية في بهو أحد فنادق العاصمة الرياض، مع دمج رقصة الدحية المحلية، فيما قالوا إنها ”بادرة سلام ومحبة“.

ونشر الإعلامي السعودي محمد الشقاء فيديو أداء الرقصة معلقًا: ”دمج الموروث الفني السعودي بالموروث الفني النيوزلندي فرقة نسيم الشمال للدحيه في مبادرة محبة وسلام.. أخرجها: حمود عودة الشمري“.

من جانبه، أوضح المخرج حمود عودة الشمري أن الرقصة كانت ضمن فيلم قصير عن أحداث نيوزلندا.

وكتب على حسابه في تويتر: ”أنهينا اليوم تصوير فيلم قصير عن أحداث نيوزلندا ورقصة الهاكا والدحية في بهو الرياض بارك مول بحمدالله“.

انهينا اليوم تصوير فلم قصير عن احداث نيوزلندا ورقصة الهاكا والدحية في بهو الرياض بارك مول بحمدالله pic.twitter.com/5Av5qBVu4D — حمود عوده الشمري (@HAMOOD_Shammry) April 21, 2019

وعن وجه التشابه بين الرقصتين أوضح مغرد سعودي أن ”الرقصتين كان استخدامهما أساسًا في الحروب؛ وكان الهدف منهما إخافة العدو وهزيمته معنويًا قبل بداية المعركة“.