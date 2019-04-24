رقصة ”هاكا“ النيوزيلندية في الرياض (فيديو وصور)

أقدم عدد من السعوديين على تمثيل رقصة ”هاكا“ النيوزيلندية التقليدية في بهو أحد فنادق العاصمة الرياض، مع دمج رقصة الدحية المحلية، فيما قالوا إنها ”بادرة سلام ومحبة“.
ونشر الإعلامي السعودي محمد الشقاء فيديو أداء الرقصة معلقًا: ”دمج الموروث الفني السعودي بالموروث الفني النيوزلندي فرقة نسيم الشمال للدحيه في مبادرة محبة وسلام.. أخرجها: حمود عودة الشمري“.
دمج الموروث الفني السعودي بالموروث الفني النيوزلندي فرقة نسيم الشمال للدحه في مبادرة محبة وسلام.. أخرجها: حمود عودة الشمري #الدحه_الهاكا_النيوزيلندية#نيوزلندا #NewZealandAttack @NewZelandTW #newzelanda pic.twitter.com/2fkIYXmQBH
— محمد الشقاء (@Alshega) April 23, 2019
من جانبه، أوضح المخرج حمود عودة الشمري أن الرقصة كانت ضمن فيلم قصير عن أحداث نيوزلندا.
وكتب على حسابه في تويتر: ”أنهينا اليوم تصوير فيلم قصير عن أحداث نيوزلندا ورقصة الهاكا والدحية في بهو الرياض بارك مول بحمدالله“.
انهينا اليوم تصوير فلم قصير عن احداث نيوزلندا ورقصة الهاكا والدحية في بهو الرياض بارك مول بحمدالله pic.twitter.com/5Av5qBVu4D
— حمود عوده الشمري (@HAMOOD_Shammry) April 21, 2019
وعن وجه التشابه بين الرقصتين أوضح مغرد سعودي أن ”الرقصتين كان استخدامهما أساسًا في الحروب؛ وكان الهدف منهما إخافة العدو وهزيمته معنويًا قبل بداية المعركة“.
دمج رقصة "الهاكا" النيوزليندية مع رقصة "الدحة" السعودية في بادرة حب وسلام..
علما بأن الرقصتين كان استخدامهم أساسا في الحروب؛ وكان الهدف منها إخافة العدو وهزيمته معنويا قبل بداية المعركة@ghathami #نيوزلندا #NewZealand@Eyaaaad pic.twitter.com/2YechE6RG9
— Ghazi Tours (@ghazitours11) April 23, 2019