وضع كاميرا لمراقبة سريره ليلًا.. فأصيب بصدمة (فيديو)

أصيب رجل أمريكي بصدمة بعد مشاهدته ما يشبه الشبح، في الكاميرا التي وضعها لمراقبة سريره ليلًا؛ لشكه بأن شيئًا ما يشاركه السرير أثناء نومه.

وأظهر فيلم نشره الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي، خيال رأس يتحرك على حافة السرير، ويقوم بسحب الغطاء ثم إعادته ثانية.

وقالت ابنة الرجل إنها هي أيضًا أصيبت برعب شديد بعد مشاهدتها الفيلم، مضيفة: ”وضع والدي الكاميرا؛ بعد أن شعر عدة مرات بأن هناك ما ينسل للسرير بعد نومه، وهذا ما وجدناه وهو في الحقيقة أمر مرعب“.

ووفقًا لصحيفة ”صن“ البريطانية، فإن عددًا من مستخدمي مواقع التواصل قالوا إنه فيلم مخيف، فيما علق آخرون بقولهم إنه ليس شبحًا، وإن الرجل قد يكون يتحرك في نومه.