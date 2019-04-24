”سايكو بارك“.. مبادرة شبابية تعالج الانتحار في مصر (فيديو إرم)

ابتكرت مجموعة شبابية في مصر طريقة جديدة لمساعدة المرضى النفسيين الذين ينتهي بهم المطاف بالإقدام على الانتحار، لاسيما بعدما ارتفعت معدلات الانتحار في البلاد خلال السنوات الماضية بسبب الظروف العائلية والاقتصادية، حسب منظمات محلية.

المبادرة الشبابية التي تحمل اسم ”سايكو بارك“، حققت نتائج إيجابية لمعالجة تزايد ظاهرة الانتحار، وفق القائمين عليها، إذ قالت الدكتورة نهلة السيد أحد أعضاء المبادرة، إنّ الفكرة الشبابية تهدف لتوعية المرضى النفسيين في المقام الأول وكشف أنهم يعانون مرضًا بحاجة للعلاج، خاصة أنّ أغلبهم يبقى لسنوات لا يعرف أنه يعاني وغيرهم يعتبرها وصمة عار، لذلك تسعى المبادرة إلى تسهيل الوصول للعلاج والتخلي عن فكرة الانتحار.

الدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي، يقول إنّ الوصول للعلاج المناسب يحتاج أنّ تكون الأعراض الجانبية أقل والاستجابة أفضل، بالنظر إلى التفرقة بين الـ 60 نوعًا من دواء للاكتئاب.

الطبيب النفسي الدكتور محمد رجب هو الآخر يشير إلى أن التواصل مع المريض من أهم طرق العلاج سواء أكان بعد العلاج الدوائي أم قبله، حتى يصل الطبيب النفسي لمرحلة كونه صديقًا للمريض وعائلته، وهو ما تحققه المبادرة الشبابية.

الدكتورة نرمين محمد الطبيبة النفسية، تنطلق من التدليل على أهمية المبادرة إلى كون أغلب المرضى يخشون الذهاب للعيادات أو يخشون التعريف بأنهم مرضى نفسيون، لذلك تحقق المبادرة هدف الوصول إليهم في مكانهم خاصة من لديه مبادرة انتحار ويحتاج وسيلة وصول سريعة.

ورصدت تقارير لمنظمات حقوقية بالبلاد تخطي حالات الانتحار الـ400 حالة خلال عام 2016، إلى جانب 157 حالة انتحارخلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2015.

وكانت آخر الإحصائيات الحكومية عن حالات الانتحار وردت في تقرير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية المصرية والذي ذكر أن عام 2011 شهد 253 حالة انتحار وشروع في الانتحار، لتزيد الحالات إلى أكثر من 310 حالات في عام 2012.

وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن عدد المنتحرين كل عام 800 ألف شخص، وأن عدد محاولات الانتحار تساوي عشرين ضعف ذلك العدد.