طموح شاب سعودي ينقله من ”قالي بطاطس“ إلى مالك سلسلة مطاعم (فيديو)

تمكن شاب سعودي يُدعى أحمد الوافي من الانتقال من مهنة طاه بسيط، إلى مالك سلسلة مطاعم شهيرة في المملكة العربية السعودية.

وقال الشاب في حديثه لبرنامج ”يا هلا“ على قناة روتانا خليجية، إنه منذ صغره وهو يحلم أن يكون له كيان وعمل خاص به، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في مواسم الحج ورمضان نظير مكافآت بسيطة، وذلك أثناء دراسته في كلية الاتصالات بجدة.

وأضاف الوافي أنه منذ الصغر وهو ”يعتمد على نفسه، ولم يكن يأخذ أي أموال من أهله“، حيثُ كان يعمل في محل لبيع البطاطس قريب من الكلية، التي درس بها لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أنه ”بعد أن كون مبلغًا من العمل في مواسم الحج ورمضان“، افتتح محلًا بمكة، مضيفًا أنه ”رغم تعرضه لأزمة في بداياته، لكن تغلب عليها بفضل مساعدة أحد إخوانه“.

وأوضح الشاب الطموح أنه ترك الكلية بعد 6 أشهر من البدء فيها، بسبب عدم وجود الوقت الكافي للمواءمة بين الدراسة والعمل.

وبين أنه نجح في فتح الفرع الثاني والثالث وتوسع في تجارته حتى وصل عدد الفروع التي يتملكها في مكة إلى 9 فروع، حيثُ يقوم بالعمل يوميًا بمختلف الفروع التي يملكها.

وأشار إلى أنه عاد إلى إكمال دراسته بعد أن ترك الكلية بعد ستة أشهر، ولم يتبق سوى عام واحد حتى يتخرج في جامعة أم القرى قسم التاريخ.