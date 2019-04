”مشهد عار“ نجا من مقص الرقيب.. التلفزيون السوري يعترف بـ“الخطأ“

View this post on Instagram

قدم التلفزيون السوري، الإثنين، اعتذارًا عن مشهد فتاة عارية الصدر ظهرت في مسلسل للأطفال، بعد أن نجا من مقص الرقيب. ونشرت الفضائية السورية على موقعها في فيسبوك بيانًا رسميًا أقرت فيه بالخطأ الذي وقع، أمس الأحد، خلال عرض المسلسل الكرتوني الشهير ساسوكي. وقالت الفضائية السورية، في بيانها الذي اطلعت عليه "إرم نيوز"، "إنه وبعد مراجعة ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول مرور أحد المشاهد السيئة ضمن مسلسل الكرتون ساسوكي، تأكدت القناة أن الخطأ قد حصل فعلًا". . . . وأضاف البيان، "لذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأننا قد أخطأنا، والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجب علينا القيام به".