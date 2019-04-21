سعودي يشتكي من هدم أمانة جدة منزله بحجة عدم الترخيص (فيديو)

اشتكى مواطن سعودي من إقدام أمانة جدة على هدم منزله، بحجة عدم حصوله على التراخيص اللازمة.

وقال المواطن في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إنه ضابط متقاعد ويسكن في الحي منذ مدة، وإن البناء كلفه أكثر من 6 ملايين ريال.

واتهم أمانة جدة بمحاباة من يمتلك واسطة، مشيرًا إلى أن ”من يمتلك واسطة يستطيع البناء أين شاء ومتى شاء؟“.

وتفاعل الكثير من مستخدمي ”تويتر“ مع قضية هدم الأمانة منزل المواطن السعودي، وقال حساب على ”تويتر“ يدعى ”أبو صالح“: ”هذا ظلم في حق بن الوطن لماذا يعامل المواطن بهذي القسوه في الأراضي“.

#اعتدا_امانه_جده

هذا ظلم في حق بن الوطن لماذا يعامل المواطن بهذي القسوه في الاراضي

خلاص المواطن بنى في ارض بدون صك والارض تعود لدوله تثمن الارض حسب موقعها اما يدفع قيمتها المواطن او تعرض للبيع وتستفيد الدوله من هذا المبلغ

ولا تهدم عشان يخذها فلان وعلان — ابو صالح (@sultan145551) April 21, 2019

وقال آخر ويدعى ”د صاطي“: إن “ أغلب من يبني ف احياء جنوب جدة من ذوي الدخل المحدود كلهم سعوديين أجبرتهم اسعار المخططات المعتمدة على الشراء بلا صكوك“.

#اعتدا_امانه_جده اغلب من يبني ف احياء جنوب جدة من ذوي الدخل المحدود كلهم سعوديين أجبرتهم اسعار المخططات المعتمدة على الشراء بلا صكوك وبعضهم ممن خدموا الوطن سنوات فشتى القطاعات وللاسف بدل النظر فاوضاعهم و التسهيل عليهم نجد العراقيل فالبناء وحرمانهم من الكهربا والماء والصرف — د.صاطي???? (@asd1600000) April 21, 2019

وقال ”اتحادي صريح“ إن “ من كوارث الأمانات يتركون الشخص لحدمايبني ويخسر ويشيد المبنى ومن ثم يزيلونه ويقولون عنه مخالف للنظام طيب إذا هومخالف ليه ساكتين عنه سنين الله؟“.

#اعتدا_امانه_جده

????رسالةلمن يهمه الأمر

–

من كوارث الأمانات يتركون

الشخص لحدمايبني ويخسر

ويشيد المبنى ومن ثم يزيلونه

ويقولون عنه مخالف للنظام

طيب إذا هومخالف ليه

ساكتين عنه سنين الله؟

الشخص ضابط متقاعدبرتبة

عقيد وماهوغشيم في النظام

وشخصيا أثق أن أميرمكه

رايح يحقق واللي له حق يأخذه — اتحادي صريح (@YL511) April 21, 2019

فيما رأى حساب آخر ويدعى ”حسون“ أن الحق مع أمانة جدة قائلاً في تغريدة “ الارض حقت مين .. اذا مامعاها صك شرعي هوا المعتدي حلوه ذي يبني بدون صك وبدون تصريح من البلديه وزعلان“.