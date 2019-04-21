سعودي يشتكي من هدم أمانة جدة منزله بحجة عدم الترخيص (فيديو)

سعودي يشتكي من هدم أمانة جدة منزله بحجة عدم الترخيص (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اشتكى مواطن سعودي من إقدام أمانة جدة على هدم منزله، بحجة عدم حصوله على التراخيص اللازمة.

وقال المواطن في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إنه ضابط متقاعد ويسكن في الحي منذ مدة، وإن البناء كلفه أكثر من 6 ملايين ريال.

واتهم أمانة جدة بمحاباة من يمتلك واسطة، مشيرًا إلى أن ”من يمتلك واسطة يستطيع البناء أين شاء ومتى شاء؟“.

وتفاعل الكثير من مستخدمي ”تويتر“ مع قضية هدم الأمانة منزل المواطن السعودي، وقال حساب على ”تويتر“ يدعى ”أبو صالح“: ”هذا ظلم في حق بن الوطن لماذا يعامل المواطن بهذي القسوه في الأراضي“.

وقال آخر ويدعى ”د صاطي“: إن “ أغلب من يبني ف احياء جنوب جدة من ذوي الدخل المحدود كلهم سعوديين أجبرتهم اسعار المخططات المعتمدة على الشراء بلا صكوك“.

وقال ”اتحادي صريح“ إن “ من كوارث الأمانات يتركون الشخص لحدمايبني ويخسر ويشيد المبنى ومن ثم يزيلونه ويقولون عنه مخالف للنظام طيب إذا هومخالف ليه ساكتين عنه سنين الله؟“.

فيما رأى حساب آخر ويدعى ”حسون“ أن الحق مع أمانة جدة قائلاً في تغريدة “ الارض حقت مين .. اذا مامعاها صك شرعي هوا المعتدي حلوه ذي يبني بدون صك وبدون تصريح من البلديه وزعلان“.

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