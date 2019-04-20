في عامها الـ 108.. معمرة مصرية تدلي بصوتها في الاستفتاء (صور)

أدلت المعمرة المصرية الشهيرة بالحاجة ”فهيمة“، والبالغة من العمر 108 أعوام، بصوتها في الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، اليوم السبت، في إحدى لجان محافظة الشرقية بدلتا مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحاجة فاطمة محمد مبارك مبارك، وشهرتها ”الحاجة فهيمة“، بحسب ما أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي توافق على التعديلات، وتشير على علامة ”صح“.

وسبق للحاجة فاطمة أن تبرعت بما ادخرته طيلة حياتها وهو مبلغ 30 ألف جنيه من أجل صندوق ”تحيا مصر“.

وعرفت الحاجة فاطمة بتأييدها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سبق واستقبلها ووصفها بسيدة مصر الأولى وأطلق عليها لقب ”الحاجة فهيمة“.

وتوجه المصريون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لولايتين متتاليتين حتى عام 2030.