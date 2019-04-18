فرنسا.. دعوات لوقفات احتجاجية بعد انتحار 28 شرطيًا منذ بداية العام

دعا تجمع نقابات الشرطة في فرنسا، العاملين في جهاز الأمن، إلى المشاركة في عدة وقفات احتجاجية يوم الجمعة، وطالب بـ“لقاء عاجل“ مع وزير الداخلية كريستوف كاستانير، وذلك بعد انتحار شرطية وشرطي يوم الخميس ، ليرتفع عدد المنتحرين في صفوف جهاز الأمن إلى 28 منذ مطلع 2019 حسب موقع ”نيس ماتان“.

وقال التجمع في بيان له إن ”الأيام العصيبة تتابعت بإيقاع سريع وغير مسبوق“، مشددًا على أن ”خطة مكافحة الانتحار بين الشرطة يجب أن تصبح مبدأ وطنيًا وتحظى بالأولوية لدى الوزارة“.

وأقدمت شرطية تبلغ 48 عامًا على الانتحار، صباح الخميس، في مكتبها بـ“مونبولييه“، مستخدمة سلاحها الوظيفي.

ولم يسمع زملاؤها أي صوت، لكن رائحة البارود لفتت انتباههم، فدخلوا مكتبها ليجدوها جثة هامدة بعدما اخترقت الرصاصة قلبها.

وفي اليوم نفسه ، تم العثور على شرطي في الـ25 من عمره، منتحرًا في مسكنه، وكان يعمل في مصلحة مراقبة حركة السير التابعة لولاية الأمن في باريس.

وسجلت وزارة الداخلية الفرنسية عام 2018، انتحار 35 شرطيًا و33 من رجال الدرك.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، وعد خلال زيارته يوم الجمعة الماضية لمستشفى les gardiens de la paix à Paris بباريس، بالتسريع في تنفيذ خطة مكافحة الانتحار، التي دشنها سلفه جيرار كولومب في 2018.

كما أعلن عن استحداث ”خلية للوقاية من الانتحار“ خاصة بجهاز الشرطة، وتخصيص رقم هاتفي مفتوح على مدار الساعة، للتبليغ عن أشخاص يشتبه بعزمهم على الانتحار، وعرضهم على أطباء نفس.