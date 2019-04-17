معلمو السعودية يحتفون بقرار غير متوقع عدَّل التقويم الدراسي لصالحهم

احتفى العاملون في قطاع التعليم بالسعودية، يوم الأربعاء، على نطاق واسع بقرار تعديل التقويم الدراسي لصالح الكادر الإداري في مدارس البلاد، بحيث تم تمديد إجازتهم الصيفية لأكثر من شهر.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، يتصدر الحديث عن تعديل التقويم الدراسي، والإشادة بقرار الوزارة الذي لم يكن متوقعًا، نقاشات السعوديين بالنظر لعدد منسوبي الوزارة الكبير.

وفاجأ وزير التعليم السعودي المعين حديثًا، حمد آل الشيخ، منسوبي الوزارة الذين يقارب عددهم الـ 700 موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، وأعلن عن مد الإجازة الصيفية للكادر الإداري للمدارس إلى ما قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الوزير الذي تسلم منصبه قبل نحو ثلاثة أشهر، في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: ”‏عملًا بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل #التقويم_الدراسي لتكون عودتهم جميعًا بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم“.

عملاً بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل #التقويم_الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم. — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) April 17, 2019

ووفق التعديل الجديد، سيلتحق الكادر الإداري الذي يضم ”قائد المدرسة، والوكيل والمرشد الطلابي ومحضر المختبر ورائد النشاط ومساعدًا إداريًا وكاتبًا، وأمين مصادر، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى الذي سيصادف يوم 14 آب / أغسطس المقبل، أي أن دوامهم سيسبق بدء العام الدراسي المقرر مطلع أيلول/سبتمبر المقبل بأيام معدودة.

وكان من المقرر أن يلتحق الكادر الإداري بالدوام قبل شهر من موعد بدء العام الدراسي، إذ بدأت وزارة التعليم منذ العام الماضي بإلزام الكادر الإداري والتعليمي في مدارس المملكة بالدوام خلال العطلة الصيفية، سواء لتجهيز المدارس والاستعداد للعام الدراسي المقبل بالنسبة للإداريين، أو لاتباع دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم التعليمية بالنسبة للمعلمين.

وعبر موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، تصدرت وسوم مثل “ #وزير_التعليم“ و ”#عودة_الإداريين_والإداريات“ و ”#شكرا_حمد_آل_الشيخ“ قائمة الترند في الموقع مع انضمام آلاف المغردين للإشادة بالقرار.

كما أعاد مغردون سعوديون غالبيتهم من منسوبي وزارة التعليم، تغريدة الوزير آل الشيخ التي أعلن فيها تغيير التقويم الدراسي، عشرات آلاف المرات، وانهالت الردود المشيدة بقراره.

يستحقون، ولا أقول ذلك من فراغ!

”العودة بلا طلاب قبل بدء العام الدراسي بوقت طويل هدر مال وجهد وطاقة و وقت بلا ”فائدة ملموسة“!!

أسبوع أو أقل يكفي للإستعداد وتقسيم المهام و و والخ.#عوده_الاداريين_والاداريات — د.مها بنت شعلان (@Dr_AlQ_) April 17, 2019

عملاً بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل #التقويم_الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم. — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) April 17, 2019

عملاً بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل #التقويم_الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم. — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) April 17, 2019

وتنص اللائحة الخاصة بإجازات منسوبي وزارة التعليم على أن العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم بمثابة الإجازة العادية المنصـوص عليها في اللائحة، ويجوز للوزيـر المختـص تكليـف من يعمـل فــي مجـال التعليـم بمهمـات تتعلـق بعملـه أثنـاء الإجازة، على أن لا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يومًا.

وينتهي العام الدراسي الحالي في السعودية يوم 2 أيار/ مايو المقبل.