أبرزها ”بوبجي“.. البرلمان العراقي يحظر ألعابًا إلكترونية ”تحرض“ على العنف

صوت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، على حظر الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف، وسط انتقادات شعبية لقرار البرلمان.

وقال مصدر برلماني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”مجلس النواب العراقي صوت بأغلبية مطلقة على قرار برلماني بحظر الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف“.

وأضاف المصدر، أن ”القرار جاء بدفع من قبل كتلة سائرون، التابعة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي دعا خلال الأيام السابقة، الشباب إلى الابتعاد على الألعاب الإلكترونية“.

إلى ذلك، شن عدد من المدونين والنشاطين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا على البرلمان، بعد تصويته على هذا القرار، واعتبروه في إطار المنع للحريات الشخصية.

وطالب النشطاء، مجلس النواب العراقي، الاهتمام بالقوانين والتشريعات التي تخدم البلاد والمواطنين، والسعي إلى محاربة الفساد، المنتشر بجميع مؤسسات الدولة، بدلًا من تقييد الحريات الشخصية، والتعدي على حقوق المواطنين.

وأعلنت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي، في وقت سابق، تقديم مقترح قرار بحظر ألعاب إلكترونية ”تهدد السلم الاجتماعي والأخلاقي“ إلى رئاسة مجلس النواب، للتصويت عليه وإلزام الحكومة والجهات المعنية بتنفيذه، مؤكدًا أن أبرز هذه الألعاب، هي ”البوبجي“ و“الفورتنايت“ و“الحوت الأزرق“.

وغرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ موجهًا رسالة إلى الأطفال والشباب، يوم الأربعاء الماضي: ”سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، لن أخاطبكم باسم الدين هذه المرة ولن أطلب منكم أن تطبقوا الشرع وتتفقهوا في دينكم في هذه المرحلة إلا أنني سأخاطبكم من منطلق المحبة والأخوة التي لا أريد بها إلا مصلحتكم الثقافية والعلمية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية ليس إلا“.

وأضاف الصدر: ”يحزنني ويعز عليّ كثيرًا أن أرى الأطفال بكافة أعمارهم، وكذا شبابنا الحبيب بكافة أعمارهم مطأطئي الرأس على جوالهم منغمسين بلعب (البوبجي)، ولن أقول لكم إنها لعبة عنف وما شاكل ذلك مما قيل لكم من قبل المرشدين والخطباء، نعم جل شبابنا مطأطئ الرأس أثناء طعامه وشرابه وعمله وأثناء سياقته للسيارة وقبل نومه وبعد استيقاظه مباشرة وفي الطرقات والشوارع والمتنزهات والمحال وغيرها من الأماكن“.

وبين أن الشباب ”بين (البوبجي) وساحات قتاله المفتوحة عبر (الأونلاين) وما بين البث المباشر للـ(بي ان سبورت) ومبارياتها.. أحبتي، لن أقول لكم ذلك حرام ولن أقول لكم إنه مكروه أو قد نهى عنه القرآن أو نهت عنه السنة النبوية“.