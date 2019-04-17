أعداد صادمة لمتعاطي المخدرات في مدارس الكويت

كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت العميد بدر الغضوري، أن عدد الطلبة متعاطي المخدرات في المدارس الحكومية والخاصة بلغ 22434 طالبًا، بحسب إحصائية العام 2016، مؤكدًا أن وفيات الجرعة الزائدة في 2017 بلغت 68 حالة، فيما ارتفعت في 2018 إلى 116 حالة.

وأوضح العميد الغضوري ضمن حملة توعية مشتركة بين وزارتي التربية والداخلية للتعريف بتأثير المخدرات على الشباب، اليوم الأربعاء، أن مصدر المخدرات للطلبة مختلف سواء من الأصدقاء أو المروجين أو حتى المراكز الطبية، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

الى متى نرى اينائنا ضحية لتجار المخدرات.؟؟ https://t.co/Yz0LImZWmQ — salah alhashem صلاح الهاشم. مواطن (@salahalhashem) April 17, 2019

وعرض الغضوري أفلامًا وثائقية بالصوت والصورة لجرائم مختلفة أبطالها متعاطون من الجنسين، وأهمها آباء يحرقون أبناءهم بالماء الساخن وأعقاب السجائر، مبينًا أن جميع المتعاطين من الطبقة المتعلمة بدءًا بالمرحلة المتوسطة وانتهاء بالجامعة.

وأضاف الغضوري في الحملة التوعوية أن المواد المشار إليها هي مواد كيميائية مصنعة تضرب في المخ مباشرةً.

ولاقى تصريح العميد الغضوري تفاعلًا من حقوقيين ونشطاء أبدوا صدمتهم لهذه الأعداد الكبيرة، مطالبين المسؤولين في البلاد بضرورة التدخل لحل هذه القضية، حيث علق الحقوقي الكويتي صلاح الهاشم ”إلى متى نرى أبناءنا ضحية لتجار المخدرات.؟؟“.

وقال المحامي خالد مطر العنزي ”تصريح شخص مسؤول في وزارة الداخلية بأن أعداد الطلبة مدمني المخدرات يتعدى حاجز العشرين ألفًا لا يجب أن يمر مرور الكرام .. على الإخوة في مجلس الأمة محاولة حل هذه المسألة وترك خلافاتهم (التمثيلية) جانبًا“.

تصريح شخص مسؤول في وزارة الداخلية بأن اعداد الطلبة مدمني المخدرات يتعدى حاجز العشرين ألف لا يجب ان يمر مرور الكرام .. على الاخوة في مجلس الامة محاولة حل هذه المسألة وترك خلافاتهم (التمثيلية) جانبًا — محام/خالد مطر العنزي (@k_m_alenezi) April 17, 2019

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد المدمنين على المخدرات بجميع أنواعها في الكويت، لكن مختصين في المعالجة من الإدمان يقولون ”إن العدد بعشرات الآلاف في بلد يعيش فيه أكثر من 4 ملايين نسمة يشكل فيه الوافدون ضعفي عدد المواطنين“.