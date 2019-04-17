بيان من قبيلة صدام حسين بشأن نسب الشابة ”نانا“

أصدرت قبيلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن انتساب المدعوة ”نانا صدام حسين“، مؤكدة أن انتسابها غير حقيقي.

ومنذ سنوات أعلنت فتاة عراقية مقيمة في ألمانيا تدعى ”نانا“، أنها ابنة شرعية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأظهرت وثائق ومستندات تؤكد نسبها من زوجته التي تُدعى سلمى أسعد سعيد.

وقال رئيس القبيلة حسن ندا بك الحسين، في بيان إن ”المدعوة (نانا) المجهول اسم ابيها، تدعي أنها ابنة صدام حسين المنتمي إلى القبيلة“.

وأشارإلى ”أن من يريد أن ينتسب الى هذه القبيلة الأصيلة إما عن طريق سلسلة نسب واضحة وصريحة وتدقق من لجنة الأنساب، وإما عن طريق الفحص الطبي وهذا أمر قطعي“.

وأضاف أن ”المدعوة نانا لم تثبت قرابتها إلى هذه القبيلة وتحديدًا إلى عشيرة آل عبد الغفور، وكل ما ادعت به من انتسابها إلى عائلة صدام حسين هو غير حقيقي وبعيد عن الواقع“.

واتهمت ”نانا“ في تصريحات سابقة زوجة الرئيس العراقي ساجدة خيرالله طلفاح، وابنتها رغد صدام حسين، بقتل والدتها سلمى أسعد في ظروف غامضة عام 1995.

وأضافت أن والدها قام بإرسالها إلى ألمانيا رغمًا عنها حرصًا على حياتها وخوفًا من قتلها، بالرغم من رفضها الشديد، وذلك بعد مقتل والدتها.