الوليد بن طلال يفتتح ”أفخم“ سينما بالشرق الأوسط في السعودية (فيديو)

الوليد بن طلال يفتتح ”أفخم“ سينما بالشرق الأوسط في السعودية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أعلن رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال عن افتتاحه ”أفخم“ دار سينما في الشرق الأوسط، وذلك في برج المملكة الذي يملكه في العاصمة الرياض.

وقال الأمير الوليد عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، إن ”افتتاح السينما جاء انسجامًا مع دخول القرن الـ21 ورؤية ولي العهد“.

وظهر رجل الأعمال السعودي على قناة ”روتانا“ وهو يدشن السينما، حيث افتتحها بنفسه، وسط حضور عدد من الشخصيات.

وتضم دار السينما التي افتتحها الأمير الوليد، وجاءت بالشراكة بين المملكة القابضة ومجموعة الفطيم الإماراتية، 8 قاعات عرض بمساحات كبيرة، مع إمكانية طلب الطعام داخل صالة العرض.

وقال الوليد بن طلال في مقابلة تلفزيونية: ”الحراك السينمائي بالسعودية مهم جدًا، ضمن منظومة ونظرة سمو الأمير محمد بن سلمان، نطلع من القرن الـ12 ودخلنا القرن الـ21، نحن دخلنا الوضع الطبيعي فقط، كما قال“.

وأضاف: ”الآن الكثير من الناس ما عادوا يحتاجون للمغادرة خارج المملكة، في ظل تواجد وسائل ترفيه مختلفة داخل المملكة“.

وأكد الوليد أن العمل جارٍ على دعم السينما السعودية، لتكون رافدًا مهمًا في زيادة الدخل القومي للمملكة في ظل تواجد دور السينما الآن.

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