وفاة الأميرة السعودية عبطا الرشيد

أعلن الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأميرة عبطا الرشيد، والدة زوجته الأميرة البندري بنت هذلول بنت عبدالعزيز، ووالدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، وجدة نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت أم زوجتي وجدة بناتي عبطا الرشيد والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز .. غفر الله لها ورحمها وثبتها عند السؤال وأسكنها فسيح جناته وألهمنا الصبر .. قدّر الله وما شاء فعل — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) April 16, 2019

ونعى الأمير عبدالرحمن، الأميرة عبطا، بالقول: ”لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت أم زوجتي وجدة بناتي عبطا الرشيد والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز .. غفر الله لها ورحمها وثبتها عند السؤال وأسكنها فسيح جناته وألهمنا الصبر .. قدّر الله وما شاء فعل“.

بدورهم، نعى عدد كبير من الإعلاميين والمسؤولين، الأميرة عبطا، وتفاعلوا مع تغريدة الأمير عبدالرحمن، مقدمين له التعازي، ومنهم الإعلامية نورا المطيري وجمال الحربي ومصطفى الآغا، والصحافي خالد المطرفي، والكاتب محمد الخالد، والإعلامي محمد الذايدي، والفنان المصري صلاح عبدالله، والصحافي عادل التويجري، وغيرهم.