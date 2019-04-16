ثلاث شقيقات بالسعودية يكشفن معاناتهن من عنف والدهن (فيديو)

كشفت ثلاث شقيقات سعوديات هربن من تعنيف والدهن وشقيقهن وتم إيواؤهن في مركز الإيواء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج ”معالي المواطن“، تفاصيل قصتهن المؤلمة، خاصة مع رفع الأب دعوى لضمهن، وصدور حكم قضائي لصالحه.

وقالت الأخت الكبرى، إن حياتهن لا تطاق، وتخشى أن يأتي اليوم الذي تفقد فيه شقيقتيها بفعل التعنيف المستمر عليهن، مضيفة ”أنه لا يوجد من يستوعب مصيرهن والسوء الذي ينتظرهن“، مؤكدة أن مركز الإيواء الذي يقمن فيه سيئ جدًا.

فيما قالت الأخت الأخرى، إنها فقدت السمع بشكل مؤقت ذات مرة من شدة التعنيف، وإن شقيقتها كسرت يدها من الضرب، ووصل تعنيف والدهن إلى حد ربطهن بسلك، مضيفة أن ”والدها وضع سلاحًا على شقيقتها ذات مرة“، وسبق وأصبن بارتجاج في المخ، ورضوض بالجسم، بفعل التعنيف الشديد.

معنفات من أبيهن وإخوانهن يهربن ويلجأن إلى وزارة العمل.. وحكم قضائي يعيدهن#معالي_المواطن pic.twitter.com/rJWw2zU5Cn — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 15, 2019

ورغم وجود تقارير طبية تثبت حالتهن، لكن الشقيقات عبرن عن مخاوفهن بسبب عدم وجود من يقف معهن، خاصة بعد صدور حكم لصالح الأب المعنف، مبينات أن والدتهن لم تفعل شيئا حيال ذلك، حيث تتعرض بدورها للتعنيف، واعتادت على الاستسلام.

بدوره، شدد المحامي عبدالرحمن اللاحم على ضرورة وجود تعاون بين وزارة العمل والنيابة العامة والقضاء في مثل هذه المسائل، مبررا أنه ”من غير المعقول أن تقوم جهة من هذه الجهات باتخاذ موقف، ثم تقوم الجهة الأخرى باتخاذ موقف مضاد وتعطيله“.