العثور على شعارات معادية للإسلام على جدران مساجد في فرنسا

عثر، اليوم الإثنين، على شعارات معادية للمسلمين، مكتوبة على جدران عدد كبير من أماكن العبادة الإسلامية في مدينة ”رين“ غرب فرنسا.

وبحسب ما أعلن مصدر قريب من الملف، فإن المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في مدينة ”بريتانيا“ غرب فرنسا، سيرفع شكوى بعد العثور على تلك الشعارات المعادية للمسلمين، حيثُ سيكون طرفًا مدعيًا مع المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام.

وعثر مصلون ومسؤولون، صباح اليوم الإثنين، على هذه الشعارات، منها شعار ”عد إلى بلادك“ ورموز دينية مثل نجمة داود والصليب والهلال وقد كُتب تحتها ”لا شكرًا“.

وقال رئيس المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام ومندوب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله ذكري: إن ورشة لمحو الشعارات التي وضعت على جدران 3 مبانٍ بدأت بعد الظهر.