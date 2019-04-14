“عبدالعزيز بن فهد” يتفقد مزرعته بـ”العاذرية” ويقول: “لا تردون أحدًا من الناس” (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وهو يتفقد مزرعته بالعاذرية في الرياض، وذلك عقب موجة الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.

وجاء في الفيديو استقبال الأمير عبدالعزيز بن فهد من جانب عدد من الوكلاء وعلى رأسهم جزاع بن حريول السبيعي، الذي أعطاه شرحًا عن الإبل.

وأمر الأمير عبدالعزيز بفتح الضراب لجميع ملاك الإبل وإعطاء جميع المرضى من الحليب للعلاج، قائلًا: “لا تردون أحدًا من الناس”.