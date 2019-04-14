سعودي يعلق على سؤاله للكلباني عن الرقص والتصفيق بالحفلات

‏‏‏‏‏‏‏‏‏وردت للناشط السعودي سامي بجاد الروقي رسائل كثيرة حول سؤال وجهه للشيخ عادل الكلباني في برنامج #بين_بين_مع_الكلباني .

وكان الروقي قد وجه سؤالا للشيخ الكلباني جاء فيه ”أيهما أفضل التصفيق أم الرقص عند حضور الحفلات؟“.

وردتني كثير من الرسائل بخصوص سؤالي للكلباني في برنامجه #بين_بين_مع_الكلباني وللتنويه سؤالي كان من باب السخريه من البرنامج وما أُعد له هذا البرنامج وما يهدف إليه مع أحترامي شخصياً للكلباني … والكلباني ليس بعالم ولا من أهل العلم ولا طالب علم ولا توؤخذ منه الفتوى ولا يُستفتى !! pic.twitter.com/6FYWSLAcSk — سامي بـجـاد الـروقـي (@roog99900) April 14, 2019

وقال الناشط الروقي في تغريدة له على ”تويتر“: ”وردتني كثير من الرسائل بخصوص سؤالي للكلباني في برنامجه #بين_بين_مع_الكلباني وللتنويه سؤالي كان من باب السخرية من البرنامج وما أُعد له هذا البرنامج وما يهدف إليه مع أحترامي شخصياً للكلباني … والكلباني ليس بعالم ولا من أهل العلم ولا طالب علم ولا تؤخذ منه الفتوى ولا يُستفتى“ !! على حد قوله.

ورغم كونه إمامًا سابقًا للحرم المكي، إلا أن الكلباني واحد من دعاة سعوديين قلائل لا يخفون جوانب من حياتهم الشخصية بعيدة عن القضايا الدينية، وبينها كونه أحد مشجعي فريق النصر السعودي الذي ينافس بقوة فريق الهلال على كسب تشجيع سكان العاصمة الرياض.

وقلما يغيب اسم الكلباني عن وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كضيف أو محل جدل بسبب بعض الآراء أو التصرفات، مثل مشاركته العام الماضي في بطولة للعبة ”البلوت“ نظمتها هيئة الرياضة ويصنفها بعض الدعاة على أنها نوع من القمار وليست مجرد لعبة شعبية.

والشيخ الكلباني إمام جامع المحيسن بحي أشبيلية في شمال شرق مدينة الرياض حاليًا، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد بالرياض، وكان أبرزها جامع ”الملك خالد بن عبدالعزيز“ لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقًا للحرم المكي، ويواصل نشر مقالات رأي دورية في صحيفة ”الرياض“.