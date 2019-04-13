أين غاب رفيق مؤسس و“يكيليكس“ على مدى 7 سنوات؟ (صور)

افتقد المتابعون لقضية مؤسس ”ويكليكس“ جوليان أسانج، قطه التي رافقه على مدى 7 سنوات، حيث كان خلالها محتجزًا في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن.

وكان القط، الذي يدعى جيمس، الرفيق الثابت لمؤسس ”ويكيليكس“ على مدار السنوات السبع الماضية خلال فترة وجوده في السفارة.

واكتسب القط متابعة كبيرة على الإنترنت بفضل حساب ”تويتر“ الخاص به مع 32000 متابع، وصفحة إنستغرام مع 7000 متابع.

واعتبر القط لاعبًا أساسًا في السفارة، ويبدو أنه اعتاد القفز على شجرة عيد الميلاد، وكان يجلس بانتظام على نافذة السفارة.

وبصرف النظر عن مصير أسانج، فكر الكثيرون عبر الإنترنت بكيفية تأثر القط، فسأل أحد الأشخاص: هل قط جوليان أسانج سيكون على ما يرام؟“، وقال شخص آخر:“آمل أن يعتني شخص ما بقطه“.

ورغم أنه ما زال من غير الواضح ما حدث للقط، فقد ذكرت بعض المصادر أن الحيوان غادر المكان منذ وقت طويل ولم يعد في مكان الإقامة.

وقال جيمس بول، وهو موظف سابق في ”ويكيليكس“، إنّ السفارة أعطت القط لملجأ، كما زعم أحد أعضاء الفريق القانوني أن أحد أفراد العائلة يعتني بالقط بعد أن هددت السفارة الإكوادورية بنقل الحيوان الأليف إلى ملجأ.

وكانت وكالة الأنباء الروسية ”سبوتنيك“ اتصلت بالسفارة الإكوادورية التي أكدت أن القط اختفى قبل أشهر.