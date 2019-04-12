الخطوط السعودية تمنع سفر أكاديمي من ذوي الاحتياجات الخاصة على متنها مثيرة عاصفة انتقادات

أثارت الخطوط الجوية السعودية، يوم الجمعة، غضبًا واسعًا في المملكة بعد أن منعت سفر أكاديمي من ذوي الاحتياجات الخاصة على متن إحدى طائراتها لعدم وجود مرافق له، ما أدى لتغيبه عن مؤتمر دولي كان يستعد للمشاركة فيه.

وتلقت شركة الطيران الحكومية، سيلًا من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منعها سفر وكيل عمادة شؤون الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة، وعضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور وجدي وزان، فيما ضمت قائمة المتضامنين مع الأكاديمي السعودي، وزير التعليم ذاته، حمد آل الشيخ.

وبدأت القصة عندما نشر ”وزان“ مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“ من داخل مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، قال فيه إنه يعتذر عن المشاركة في معرض ومؤتمر التعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم في العاصمة الرياض لعدم السماح له بالسفر“.

وبدا ”وزان“ حزينًا لقرار الخطوط السعودية، وقال إنه يعيش حياة مستقلة، ولديه أسرة، ويعمل في الجامعة، ولا يحتاج لمرافق معه في حياته، قبل أن ينشر مقطع فيديو قال إنه جزء من العرض الذي كان سيقدمه خلال المؤتمر عن تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

بالله عليكم كيف يمكن تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وجعلهم عناصر فاعلة في عهد المملكة الجديد اذا كانوا لا يستطيعون السفر لوحدهم لأداء مهامهم؟@saudi_dr @HRCSaudi @kauweb @kau_media @KAU_PR pic.twitter.com/QSwK6Scjzo — Wajdi Wazzan (@thewazzan) April 12, 2019

هذا الفلم جزء من العرض الذي كنت سأقدمه في المؤتمر عن تمكين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لرؤية المملكة 2030 والمبادرة بدعم من برنامج التحول الوطني 2020 بالوزارة:https://t.co/SLyRFbecBq — Wajdi Wazzan (@thewazzan) April 12, 2019

وتقدم وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، قائمة طويلة من المتضامنين والمتعاطفين مع وزان، وقال في ردٍ مساند له:“أخي د. وجدي وزان .. لقد كنتَ حاضرًا بهمتك، واطلع الجميع على المبادرة والمادة الفيلمية المصاحبة وكانت ملهمة، وآمل أن تعمم عناصر مبادرة جامعة الملك عبد العزيز لذوي الاحتياجات الخاصة على جامعاتنا والتعليم العام“.

أخي د. وجدي وزان ..

لقد كنتَ حاضراً بهمتك، واطلع الجميع على المبادرة والمادة الفلمية المصاحبة وكانت ملهمة، وآمل أن تعمم عناصر مبادرة جامعة الملك عبد العزيز لذوي الاحتياجات الخاصة على جامعاتنا والتعليم العام.https://t.co/mAr03ghPOb — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) April 12, 2019

واختار غالبية المتضامنين مع وزان، انتقاد شركة الطيران التي منعته من السفر، واكتفت بنشر ردٍ قالت فيه:“ضيفنا العزيز، حرصًا منا على سلامتكم وسلامة ضيوفنا الكرام فإنه يتطلب وجود مرافق لمساعدتكم في حالات الطوارئ لاسمح الله، كما نسعد بخدمتكم، وتسهيل إجراءات سفركم بتزويدنا بمعلومات حجزكم على الخاص، نعتز بخدمتكم“.

ضيفنا العزيز، حرصاً منا على سلامتكم وسلامة ضيوفنا الكرام فإنه يتطلب وجود مرافق لمساعدتكم في حالات الطوارئ لاسمح الله، كما نسعد بخدمتكم وتسهيل اجراءات سفركم بتزويدنا بمعلومات حجزكم على الخاص، نعتز بخدمتكم — SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) April 12, 2019

وفي ردٍ غاضبٍ وحادٍ على الشركة السعودية، قال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، إن تصرف الشركة عنصري، والسفر حق من حقوق الإنسان، ويتوجب على الخطوط السعودية تأمين وصول المسافر من سيارته إلى الطائرة.

وقال محمد الشريف، وهو ضابط سعودي أصبح مقعدًا بعد أن أُصيب في حادث:“حفلة جديدة من حفلات الخطوط السعودية البائسة لفرض الإيذاء النفسي، والشعور بالإقصاء، والعجز لذوي الإعاقة، هذا ماحدث للدكتور وجدي وزان مدير خدمات #ذوي_الإعاقة في جامعة الملك عبدالعزيز، وهو من ذوي الإعاقة المتمكنين، وذوو الإعاقة ليسوا قاصرين حتى يُفرض عليهم وجود مرافق أو وليّ أمر“.

حفلة جديدة من حفلات الخطوط السعودية البائسة لفرض الإيذاء النفسي والشعور بالإقصاء والعجز لذوي الإعاقة

هذا ماحدث للدكتور وجدي وزان مدير خدمات #ذوي_الإعاقة بجامعة الملك عبدالعزيز وهومن ذوي الإعاقة المتمكنين ذوي الاعاقة ليسوا قاصرين حتى تفرض عليهم مرافق او ولي امر@Saudi_Airlines https://t.co/yASNXhJ8BF — محمد الشريف (@AlShareef700) April 12, 2019

وانضم الاقتصادي السعودي المعروف، فضل البوعينين، إلى قائمة المتضامنين مع وزان، وقال في تعليق: ”إخواننا وأخواتنا من ذوي الهمم في حاجة إلى تمكين وتفهم من قبل مقدمي الخدمات، عمومًا كان من الممكن إيصاله إلى مقعده بمساعدة خدمات ذوي الحاجات الخاصة، ومن ثم نقله من مقعده إلى بوابة الوصول بكل يسر وسهولة، وديننا الحنيف أرشدنا إلى خدمة المحتاج، وشركاتنا أولى بتنفيذ قيم الإسلام والقيم الدولية“.

إخواننا وأخواتنا من ذوي الهمم في حاجةالى تمكين وتفهم من قبل مقدمي الخدمات عموما

كان من الممكن إيصاله الى مقعده بمساعدة خدمات ذوي الحاجات الخاصة؛ ومن ثم نقله من مقعده الى بوابة الوصول بكل يسر وسهولة

ديننا الحنيف أرشدنا لخدمة المحتاج و شركاتنا أولى بتنفيذ قيم الإسلام والقيم الدولية — فضل البوعينين (@Albuainain_f) April 12, 2019

وتنظم وزارة التعليم في الرياض أعمال المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العالي في نسخته الثامنة تحت عنوان“ تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير“، بحضور ومشاركة خبراء دوليين من مختلف دول العالم، وجامعات عالمية، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.