عشرات المدارس في نينوى العراقية مهددة بالإغلاق

حذرت النائب في البرلمان العراقي عن محافظة ”نينوى“ شمال البلاد، انتصار الجبوري، اليوم الأربعاء، من إغلاق عشرات المدارس في المحافظة.

وقالت الجبوري، في بيان صحفي، إن ”وزارة التربية العراقية مطالبة بالشروع بإجراءات سريعة لتثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم، خصوصًا أنها لم تدفع لهم مبلغ 125 الف دينار شهريًّا التي أُقرت بالموازنة كأجور نقل“.

وأضافت ”هذا إهمال سيدفع هؤلاء المحاضرين إلى ترك التدريس والبحث عن مصدر رزق آخر، وسيتسبب ذلك في غلق العشرات من المدارس، وتفشي ظاهرة الجهل والأمية في عموم محافظة نينوى“، مشددة على ”ضرورة الإسراع في إيجاد حلول، وتجنيب المحافظة كارثة جديدة يصعب حلها، خصوصًا أن نينوى لم تعد تتحمل كوارث أخرى“.

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار، لـ“ارم نيوز“، إن ”هذه القضية من صلاحية الحكومة العراقية الاتحادية، حصرًا، وليس للحكومة المحلية صلاحية بذلك، لكن نحن أرسلنا كتبًا ومخاطبات رسمية إلى بغداد، لغرض تثبيت هؤلاء المحاضرين، أو صرف مبلغ 125 ألف دينار لهم شهريًّا، وفق ما جاء في موازنة 2019″.

وبين العبار أن ”بغداد لم تستجب لهذه المطالب حتى اللحظة، رغم أنها قانونية، بل هي مطالب أقرت وفق قانون صوت عليه مجلس النواب، والتحذيرات بشأن إغلاق المدراس حقيقة، خصوصًا أن أغلب تلك المدارس، تعتمد على المحاضرين المجانيين“.

ولا يزال مصير الآلاف من المحاضرين المجانيين في أغلب مدارس العراق مجهولًا، على الرغم من سلسلة التظاهرات التي نظموها، في مختلف المحافظات والمدن والتي هدد من خلالها، بترك عملهم.