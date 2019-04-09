كاتب كويتي يسلم وزير الخارجية عريضة لنقل السفارة المصرية من حي السلام

سلم الكاتب الكويتي المهندس ناصر بدر العيدان رئيس ”جميعة السلام التعاونية“ في دولة الكويت، وزير الخارجية عريضة من أهالي منطقة ”السلام“ للمطالبة بنقل القنصلية المصرية من منطقتهم، لما تسببه من اختناق مروري وازدحام في الشوارع.

وسبق أن أعلنت القنصلية المصرية، أنها ستباشر عملها واستقبال المراجعين بمقرها الجديد بمنطقة السلام في الأول من أبريل/نيسان.

وقال العيدان في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ اليوم: ”قمت بحمد الله بتسليم عريضة اهالي #منطقة_السلام الى معالي #وزير_الخارجية لـ #نقل_القنصلية_المصرية من المنطقة#الكويت @MOFAKuwait #مجلس_الوزراء #وزارة_الخارجية“.

وأثار قرار نقل القنصلية من منطقة ”الروضة“ السكنية إلى منطقة ”السلام“ السكنية، جدلاً واسعًا في الكويت، حيث تم تقديم كتاب رسمي لوزير الخارجية من قبل نواب مجلس الأمة اعتراضًا على نقل القنصلية إلى السلام.

وكان قرار نقل القنصلية من منطقة الروضة قد جاء بعد شكاوى عديدة من قبل سكان المنطقة لما يسببه مراجعو القنصلية من ازدحام وفوضى، فيما تكرر الاحتجاج مجددًا بعد أن تم نقل القنصلية إلى منطقة سكنية أخرى، بدعوى أن المشكلة بقيت كما هي، وأن الأجدى نقل القنصلية إلى المنطقة المخصصة للسفارات.